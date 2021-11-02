В Италии из машины, простоявшей на одном месте 47 лет, сделали памятник

Власти итальянского города Конельяно официально превратили в памятник старенький автомобиль Lancia Fulvia 1962 года, припаркованный на одной из улиц вот уже 47 лет.
Сообщается, что владелец машины 94-летний Анджело Фреголент в 1974 году впервые припарковал авто возле своего дома и газетного киоска, которым он владел вместе со своей женой Бертиллой Модоло.
Мужчина отметил, что парковать здесь авто было очень удобно, ведь он мог спокойно выгружать газеты из багажника прямо в киоск. Но даже когда пара вышла на пенсию, они не стали убирать машину с привычного места, и она так и осталась стоять на городской улице.
Фреголент рассказал, что со временем его машина превратилась в местную достопримечательность. Дети росли, поколения сменяли друг друга, а авто всегда оставалось на месте. Мужчина пошутил, что если бы он все-таки убрал машину, то соседи и местные жители его бы попросту не поняли. Посетители Конельяно делали селфи у заброшенного автомобиля, и благодаря фотографиям в социальных сетях он становился все более известной достопримечательностью.
Однако после почти пятидесятилетнего пребывания на одном месте местные власти решили превратить авто в памятник и привезли его в автосалон Auto e Moto d'Epoca Motorshow в Падуе, где он был выставлен вместе с десятками других классических автомобилей.
Сообщается, что машину также отправили в мастерскую в северо-восточном городе Виченца, где тщательно отреставрировали. Пока автомобиль планируют придержать на выставке, чтобы им смогли полюбоваться как можно больше людей, но в будущем, возможно, его вернут в Конельяно на его законное место.