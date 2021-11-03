12:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Медвузы отправляют студентов на помощь врачам
Теория без практики суха.
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Студенты старших курсов МГМУ имени Сеченова ближайшие полтора месяца будут проходить практику в поликлиниках Москвы. Схожие решения, выяснил «Ъ», приняты и в других регионах. В медицинском профсоюзе полагают, что таким образом можно восполнить дефицит рабочих рук в поликлиниках, но на учебном процессе это может сказаться негативно. В университете подчеркивают, что практика в поликлиниках соответствует учебному плану. В Университете имени Пирогова такую практику не проводят, но допускают на фоне пандемии трудоустройство студентов в московские медучреждения — по выбору учащихся и после аттестации в вузе: только на прошлой неделе ее прошли 228 студентов. Опыт совмещения учебной практики с помощью медикам в условиях пандемии есть и в региональных медвузах.
С 8 ноября по 17 декабря сразу 1,6 тыс. студентов лечебного и педиатрического факультетов Сеченовского университета направятся на «практическую подготовку» в амбулаторные медучреждения департамента здравоохранения Москвы, сообщили «Ъ» в пресс-службе университета. Там подчеркнули, что это решение соответствует учебному плану; кроме того, во время практики у студентов будет возможность получать необходимые теоретические материалы в дистанционном формате.
Ранее студенческое издание DOXA со ссылкой на информацию от учащихся сообщило, что руководство университета отменило все пары с 8 ноября по 17 декабря у студентов лечебного и педиатрического факультетов с четвертого по шестой курс.
Отказаться от практики в поликлиниках могут только те, кто уже трудоустроен в медучреждении, работает в волонтерской медицинской организации или имеет противопоказания, сообщили изданию студенты.
Член профсоюза медработников «Действие», автор известного Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов напоминает: в прошлом году примерно в это же время студентов Сеченовского университета тоже снимали с занятий и отправляли работать в поликлиниках и «красных зонах». Он считает, что «коронавирусная» практика не дает того опыта, который должны получить учащиеся старших курсов лечебного факультета: «Например, у них должна быть акушерская практика — и работа в поликлинике никак этого не заменит. Получается, этот цикл полностью выпадет». Давыдов считает, что такая практика позволит на время «заполнить поликлиники бесплатной рабочей силой», но «для компетенций будущего врача это скорее вредно».
Напомним, в апреле 2020 года Минздрав и Минобрнауки выпустили приказ «Об организации практической подготовки обучающихся по программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией». Ректорам было поручено организовать с 1 мая 2020 года «практическую подготовку» студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология» и «сестринское дело». Вуз обязан был подготовить студентов к подобной практике. В документе отмечалось, что студенты смогут работать в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией только «при наличии письменного согласия на участие в осуществлении указанной помощи». Более того, с ними должен был заключаться трудовой договор «на замещение соответствующей должности медицинского персонала». Сколько всего тогда было привлечено студентов, неизвестно. Однако в ноябре и декабре 2020 года, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выплаты за работу с «коронавирусными» пациентами должны были получить 60 296 студентов-медиков (по 10 тыс. руб.) и 5382 студента средних учебных заведений (7 тыс. руб.).
В пресс-службе РНИМУ имени Пирогова «Ъ» сообщили, что не отправляют студентов на практику подобно Сеченовскому университету, однако допускают возможность их работы в медучреждениях Москвы во время пандемии COVID-19. Вуз подчеркнул, что речь идет об официальном трудоустройстве, не связанном с учебным процессом, в том учреждении, которое студент выбрал самостоятельно. Для этого обучающиеся должны пройти в университете аттестацию на допуск к работе медсестрой или медбратом. В пресс-службе уточнили, что на прошлой неделе 228 человек прошли такую аттестацию, но общее количество студентов, в данный момент работающих в больницах, назвать затруднились. Однако в прошлом году более тысячи старшекурсников и ординаторов были официально трудоустроены в перепрофилированных больницах и центрах. В МГМСУ имени Евдокимова не ответили на запрос «Ъ». Минздрав РФ также пока не предоставил комментарий.
В департаменте здравоохранения Москвы «Ъ» сообщили, что в медицинских организациях столицы, оказывающих помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19, работает более 450 студентов медицинских колледжей, студентов и ординаторов медицинских вузов (из них 144 студента медицинских колледжей, 254 студента и 58 ординаторов вузов). «Для обучающихся, трудоустроенных на медицинские должности среднего и младшего персонала, предусмотрены такие же условия труда и отдыха, как и для уже работающих специалистов. Трудоустроенные студенты получают соответствующие городские и федеральные выплаты», — добавили в депздраве.
В Нижегородской области 417 студентов второго-пятого курсов Приволжского исследовательского медицинского университета волонтерят в больницах и поликлиниках. Большинство заняты в регистратурах и колл-центрах, ведут реестры вакцинации, проводят медосмотр перед вакцинацией от COVID-19. Кроме того, они помогают с транспортировкой больных, доставкой лекарств и продуктов пациентам на дом. Старшекурсникам это засчитывается как практика, младшие и средние курсы работают в свободное от учебы время. Студенты Омского государственного медицинского университета помогают на терапевтических и педиатрических участках в качестве среднего медицинского персонала. Они работают с медицинской документацией, принимают вызовы и работают с амбулаторными картами, открывают и закрывают больничные. Часть студентов-добровольцев контролируют соблюдение масочного режима и измеряют температуру у посетителей больниц.
Власти Хакасии планируют привлечь в качестве волонтеров более 200 учащихся Хакасского государственного университета (ХГУ) имени Катанова, сообщили в пресс-службе университета. В минздраве региона «Ъ» подтвердили, что на практику уже вышли 89 четверокурсников ХГУ (обучаются по специальности «лечебное дело»). Более сорока студентов и шесть ординаторов первого курса специальности «терапия» трудятся в поликлинике и стационаре Абаканской межрайонной клинической больницы. Группы по пять-десять человек направлены в Республиканскую офтальмологическую больницу имени Одежкина, Республиканский клинический перинатальный центр, Черногорскую межрайонную больницу и Черногорскую межрайонную детскую больницу, где развернуты отделения для инфицированных COVID-19.
Студенты шестого курса лечебно-профилактического и педиатрического факультетов Уральского государственного медуниверситета будут проходить практику в медицинских учреждениях первичного звена. Под кураторством преподавателей и врачей они будут выезжать к пациентам на дом, а также помогать непосредственно в лечебных учреждениях.
Наталья Костарнова, Анна Васильева; региональная корсеть «Ъ»