Регулятор США одобрил вакцинацию детей от 5 до 11 лет от коронавируса

Для вакцинации используется педиатрический вариант вакцины Pfizer/BioNTech, ранее получивший одобрение Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA).
«Мы знаем, что миллионы родителей с нетерпением ждут возможности привить своем детей. Этим решением мы рекомендуем, чтобы около 28 млн детей получили вакцину от COVID-19», — передаются слова госпожи Валенски на сайте CDC.
Программа вакцинации детей от 5 до 11 лет в США будет разворачиваться в течение ближайших дней, полностью она заработает до 8 ноября, сообщил президент США Джо Байден. «Мы уже обеспечили запас вакцин, достаточный для всех детей Америки, и на минувших выходных мы начали упаковывать и отправлять миллионы педиатрических доз вакцины. Эти дозы, специально рассчитанные для детей младшего возраста, уже поступают в тысячи мест по всей стране», — передаются его слова на сайте Белого дома.
Отметим, что над детским вариантом вакцины от коронавируса, носящим предварительное название «Спутник М», работает разработчик «Спутника V» Центр имени Гамалеи. Препарат по составу идентичен взрослому «Спутнику V», но будет вводиться в меньшей дозировке. В конце октября директор центра Александр Гинцбург сообщил, что проводится фармакологическая экспертиза вакцины.