Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 ноябряСражение под Вязьмой, запуск КА "Спутник-2" и другие события
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
12Празднование Дня мертвых
05:58 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса в мире выросло на 8%

Почти 60% новых заразившихся приходится на Европу.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 50 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 3%, а летальных исходов — на 8%.

Читайте также
Регулятор США одобрил вакцинацию детей от 5 до 11 лет от коронавируса

«За неделю с 25 по 31 октября число новых случаев [заражения] в мире несколько выросло (на 3%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 3 млн случаев», — говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что «число смертей выросло за неделю на 8%», превысив 50 тыс.

Почти 60% новых заразившихся приходится на Европу. За семь дней там зарегистрирован прирост заболеваемости на 6%, в странах Америки — на 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 2%. В то же время ее существенное снижение зарегистрировано в Восточном Средиземноморье (на 12%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Африке (на 9%). Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Число летальных исходов увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями также в Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), тогда как в остальных регионах смертность снизилась.

Согласно приведенным в бюллетене данным, с 25 по 31 октября в мире выявлены 3 021 634 заразившихся и 50 477 случаев смерти. О самом большом числе случаев инфицирования за неделю сообщили США (528 455). Далее следуют Великобритания (285 028), Россия (272 147), Турция (182 027) и Украина (152 897).

Продолжающий доминировать штамм «дельта» за последние 60 дней выявлен в 99,5% анализов, отмечает ВОЗ. Он «превзошел в большинстве стран другие варианты, включая те, что отнесены к вариантам, вызывающим обеспокоенность». К последним специалисты относят также штаммы «альфа», «бета» и «гамма».

По данным ВОЗ на 2 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 246 951 274 случая заражения коронавирусом и 5 004 855 случаев смерти. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов — на 5 981.

 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь