10:08 (мск),
Телеканал «Россия» представил сетку вещания на праздничные дни
Что интересного ждет телезрителей с 4 по 7 ноября.
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4 ноября на канале «Россия» — телевизионная премьера приключенческого фильма «Пальма». Картина режиссера Александра Домогарова-младшего, вдохновленная реальными событиями, стала лауреатом многих фестивалей, а в широком прокате покорила сердца зрителей всех возрастов. Семейная кинолента рассказывает историю овчарки Пальмы, вынужденно расставшейся с хозяином. Она прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернется. Но время идет… 9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту. Он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. В фильме снялись Ян Цапник, Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Павел Майков и другие.
В этот день зрителей ждет еще одна телепремьера — трогательная история о поздней любви «Земля Эльзы», отмеченная множеством кинопремий. Картину показали на ММКФ в рамках программы «Новое российское кино», а также на кинофестивалях в Германии, Мексике и Южной Корее. Режиссер картины — Юлия Колесник. В ролях снимались Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова и другие.
5 ноября зрителей телеканала «Россия» ждет показ масштабного документального фильма «Россия. Нам 30 лет!» — уникального проекта о ровесниках страны, созданного специально к юбилею новой России. Командир подводной лодки, оленевод, учительница, сталевар, общественный деятель, ветеринар, ученый-физик, совершивший открытие в медицине высоких технологий, девушка, которая работает водителем-дальнобойщицей, чемпион по вольной борьбе — в новом документальном проекте они расскажут свои истории, которые переплелись с историей всей страны.
За отличное настроение в праздники будет отвечать комедийное «Шоу большой страны». В нем звезды юмора и популярные артисты показывают смешные скетчи: близкие и знакомые каждому ситуации. «Шоу большой страны» — это остроумный зрелищный проект о самой большой стране в мире и о тех, кто в ней живет. Ведущие проекта Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев и участники — Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко и другие — подарят вам отличное настроение в праздничный день.
7 ноября зрителей ждет заключительный выпуск музыкального гранд-шоу «Дуэты». Популярные артисты исполняют любимые миллионами хиты в паре с засекреченным артистом, который скрывается за огромной зеркальной стеной. На глазах зрителя стена поднимается, и все тайны раскрываются. В заключительном выпуске зрителя ждут самые яркие сюрпризы. Ведущие шоу — Сергей Лазарев и Николай Басков.