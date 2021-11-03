Российская книжная палата назвала топ издаваемых авторов

Общий тираж «короля ужасов» в России за этот период составил 781,5 тыс. экземпляров. На втором месте Джордж Оруэлл — автор традиционно возглавляющей топы популярных книг антиутопии «1984», изданной тиражом более 482 тыс. экземпляров. Замыкает тройку Федор Достоевский — 394 тыс. экземпляров.
Популярностью пользуется и Эрих Мария Ремарк, а еще в пятерку самых крупных тиражей попали книги популярного автора детективов Дарьи Донцовой.
Кстати, Стивен Кинг в этом рейтинге удерживает лидерство с 2019 года, а вот Джордж Оруэлл попал в него впервые.
Рейтинг самых издаваемых авторов РКП формирует по данным порядка 4,5 тыс. издательств по всей стране.