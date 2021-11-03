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11:20 (мск), источник: Российская газета

Российская книжная палата назвала топ издаваемых авторов

Самый издаваемый автор в России в 2021 году — Стивен Кинг. Такие данные приводит исследование Российской книжной палаты (РКП), которая проанализировала итоги книжной отрасли за девять месяцев текущего года.

Источник: AP 2021

Общий тираж «короля ужасов» в России за этот период составил 781,5 тыс. экземпляров. На втором месте Джордж Оруэлл — автор традиционно возглавляющей топы популярных книг антиутопии «1984», изданной тиражом более 482 тыс. экземпляров. Замыкает тройку Федор Достоевский — 394 тыс. экземпляров.

Популярностью пользуется и Эрих Мария Ремарк, а еще в пятерку самых крупных тиражей попали книги популярного автора детективов Дарьи Донцовой.

Кстати, Стивен Кинг в этом рейтинге удерживает лидерство с 2019 года, а вот Джордж Оруэлл попал в него впервые.

Рейтинг самых издаваемых авторов РКП формирует по данным порядка 4,5 тыс. издательств по всей стране.

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Российская книжная палата назвала топ издаваемых авторов
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