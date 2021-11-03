The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина “Спутник Лайт” демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в ходе исследования большинство побочных явлений у участников были мягкими или средними.
Серьезных нежелательных реакций не зарегистрировано.
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат зарегистрирован более чем в 15 странах, процесс регистрации осуществляется еще в 30 государствах.
Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом «Спутник Лайт» в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.