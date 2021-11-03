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14:04 (мск), источник: Телеканал 360°

Москва решила не продлевать нерабочие дни

Режим нерабочих дней отменят в Москве со следующей недели. Об этом в среду сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

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Источник: РИА "Новости"

Столица вернется к рабочим будням с ближайшего понедельника, 8 ноября. Нерабочие дни, которыми были объявлены 28 октября — 7 ноября, решили не продлевать.

В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе.
Сергей Собянин

Москва на фоне пандемии приняла на себя основной удар. Максимальное число заражений по стране с самого начала фиксируют именно в столице. И решение о нерабочих днях было принято на фоне рекордных цифр по заболеваемости и смертям.

За минувшие сутки в Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России число инфицированных за прошедший день выросло на 40 443 человека.

В Кремле ранее призвали не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на федеральном уровне нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября утверждены указом Владимира Путина, но регионы могут принимать решения о сроках ограничений на свое усмотрение, исходя из того, как обстоит актуальная ситуация с коронавирусом в конкретном субъекте.

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