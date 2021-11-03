Собянин и Воробьев объявили о смягчении ковидных ограничений в столичном регионе с 8 ноября

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова (цитата по «Интерфаксу»).
Сергей Собянин добавил, что с понедельника город приступит к обычной жизни, но с соблюдением принятых ранее ограничений.
Среди них — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.
«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — заявил Воробьев.
В Москве из-за коронавируса дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. На этот период приостановлена работа ресторанов, кафе, развлекательных заведений, магазинов одежды, обуви, фитнес-клубов и библиотек. В столице доступны только аптеки и магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости. В городе за последние сутки коронавирусом заразились 6827 человек, с начала пандемии — 1 837 057.