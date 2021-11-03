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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин и Воробьев объявили о смягчении ковидных ограничений в столичном регионе с 8 ноября

В Москве наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, это позволяет не продлевать режим нерабочих дней, заявил мэр города Сергей Собянин. Нерабочими в столице были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. Аналогичное решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — в регионе с 8 ноября заработают кафе, рестораны, развлекательные центры и сфера услуг, а школы вернутся на очное обучение.

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Источник: Агентство «Москва»

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Собянин добавил, что с понедельника город приступит к обычной жизни, но с соблюдением принятых ранее ограничений.

Среди них — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — заявил Воробьев.

В Москве из-за коронавируса дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. На этот период приостановлена работа ресторанов, кафе, развлекательных заведений, магазинов одежды, обуви, фитнес-клубов и библиотек. В столице доступны только аптеки и магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости. В городе за последние сутки коронавирусом заразились 6827 человек, с начала пандемии — 1 837 057.

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