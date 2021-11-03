Отец Бритни Спирс подал заявление об окончательном прекращении опеки над певицей

О заявлении отца Бритни Спирс о прекращении опеки сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо адвоката певицы Мэтью Розенгарта. Тот в свою очередь ссылается на письмо юриста, представляющего интересы Джейми Спирса. В нем говорится: «Что касается Джейми, опекунство окончено и может быть немедленно прекращено… Мой клиент недвусмысленно заявляет, что не заинтересован в продолжении опекунства, и я присоединюсь к любым усилиям по его немедленному прекращению…».
Сам Розенгарт считает, что действия Джейми Спирса продиктованы его желанием сохранить репутацию и избежать неудобных вопросов об условиях, в которых приходилось жить Бритни Спирс, пока она находилась под опекой отца.
Еще в августе 2021 года Джейми Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса прошение о приостановлении его полномочий в качестве опекуна. Тогда его адвокат заявлял, что оснований для прекращения опекунства нет — отец певицы якобы действовал в ее интересах, считая, что публичные разбирательства не идут ей на пользу. Позже Мэтью Розенгарт заявил о вымогательствах со стороны Джейми Спирса, который якобы требовал за отказ от опекунства $2 млн отступных.
В конце сентября 2021 года бывший охранник Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о прослушке, которая была установлена в доме певицы по требованию ее отца. Он прослушивал даже ее спальню, в том числе когда Бритни проводила время со своим бойфрендом или детьми.
«Это было похоже на тюрьму, а охранники были в роли надзирателей», — признался Власов. Адвокат Джейми Спирса тогда утверждал, что тот действовал в рамках закона и с ведома дочери. Вскоре после этого Спирса временно отстранили от опекунства над певицей.
Джейми Спирс стал опекуном Бритни Спирс в 2008 году после того, как у нее случилось несколько нервных срывов. В начале лета 2021 года, спустя 13 лет, Бритни Спирс обратилась в суд Лос-Анджелеса с просьбой прекратить опеку над ней. По ее словам, отец «злоупотреблял своим правом» опекуна — вмешивался в ее личную жизнь (например, запрещал выходить замуж и беременеть). Кроме того, певица обвинила Джейми Спирса в растрате ее денег.