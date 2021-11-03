ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины от коронавируса

Отмечается, что консультативная группа экспертов ВОЗ установила, что препарат соответствует стандартам организации.
Эффективность Covaxin против коронавируса составляет 78%.
Применение двух доз Covaxin рекомендуется с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил о важности включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для экстренного использования.
Представитель Центра им. Гамалеи в конце октября говорил о том, что «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время.