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16:13 (мск), источник: ТАСС

В Крыму отменили требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма отменили требование предъявлять сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или справку о перенесенном коронавирусе при заселении в отели и гостиницы региона, следует из опубликованного в среду указа главы республики Сергея Аксенова.

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Источник: РИА "Новости"

«Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года <…> “О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым” изменения», — говорится в документе.

Изменения касаются пункта о том, что все совершеннолетние, заселяющиеся в гостиницы Крыма, не могут сделать этого «без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг». Также заселить гостей можно было при наличии отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часов или справки о том, что человек переболел коронавирусом. Теперь этот пункт считается утратившим силу.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. За предыдущие сутки в регионе обновлен суточный максимум — 741 случай. В больницах заняты около 90% коек — госпитализировано более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер, в том числе туризма.

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