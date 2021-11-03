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17:28 (мск), источник: Смотрим

Врач о течении ковида: за 2−3 дня поражение легких достигает 70%

В России не снижается смертность от коронавируса: она сейчас выше, чем в прошлом году. На уровень летальности влияет ряд факторов, рассказала главврач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Один из факторов — это особенность штамма «дельта», который подразумевает стремительное развитие болезни.

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Источник: AP 2021

По ее словам, зачастую решающим фактором становится позднее обращение больного за медицинской помощью. И здесь не идет речь о пренебрежительном отношении к своему здоровью.

Просто штамм «дельта» подразумевает стремительное развитие заболевания.

«Люди не предполагают такого стремительного развития событий, как предполагает “дельта”-штамм. Действительно, 2−3 дня — и поражение легких может достигнуть 70 процентов. Люди иногда не успевают сориентироваться, чтобы обратиться к врачу. Это особенность штамма», — сказала Лысенко. По ее словам, в тяжелых случаях человек может скончаться спустя несколько дней после начала заболевания.

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Врач отметила, что ковид сейчас «маскируется» под самые разные инфекционные заболевания, тем более на фоне роста сезонной заболеваемости.

«Именно поэтому симптомы коронавируса путают с ОРВИ, а “дельта”-штамм маскируется под пищевые инфекции, — рассказала Лысенко. — Если есть лихорадка, боль в горле, интенсивные боли в суставах, не сбивается температура в течение двух суток, то нужно обращаться к врачу».

На вопрос о том, позволяют ли имеющиеся в больницах протоколы лечения оказывать больным с «дельта»-штаммом адекватную помощь, врач ответила, что здесь медицина не стоит на месте.

«Мы разрабатываем все новые и новые подходы, методики, сейчас вышла 13-я версия клинических рекомендаций Минздрава. Мы находим эффективные методики, но при стечении такого ряда обстоятельств, как огромное количество заболевших, перегруженные койки и активное распространение вируса, никакие протоколы на существенное изменение летальности повлиять не могут, — сказала Лысенко. — Чем больше заболевших, тем больше умерших. Это логика любого процесса, связанного с инфекциями».

Ранее эпидемиолог член-корреспондент РАН, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также рассказал о факторах, которые влияют на увеличение смертности. Причину он также видит в распространении штамма «дельта», из-за которого ускоряется инфекционный процесс. В то же время, по его словам, влияет и недостаточный уровень вакцинации населения.

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