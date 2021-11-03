Врач о течении ковида: за 2−3 дня поражение легких достигает 70%

По ее словам, зачастую решающим фактором становится позднее обращение больного за медицинской помощью. И здесь не идет речь о пренебрежительном отношении к своему здоровью.
Просто штамм «дельта» подразумевает стремительное развитие заболевания.
«Люди не предполагают такого стремительного развития событий, как предполагает “дельта”-штамм. Действительно, 2−3 дня — и поражение легких может достигнуть 70 процентов. Люди иногда не успевают сориентироваться, чтобы обратиться к врачу. Это особенность штамма», — сказала Лысенко. По ее словам, в тяжелых случаях человек может скончаться спустя несколько дней после начала заболевания.
Врач отметила, что ковид сейчас «маскируется» под самые разные инфекционные заболевания, тем более на фоне роста сезонной заболеваемости.
«Именно поэтому симптомы коронавируса путают с ОРВИ, а “дельта”-штамм маскируется под пищевые инфекции, — рассказала Лысенко. — Если есть лихорадка, боль в горле, интенсивные боли в суставах, не сбивается температура в течение двух суток, то нужно обращаться к врачу».
На вопрос о том, позволяют ли имеющиеся в больницах протоколы лечения оказывать больным с «дельта»-штаммом адекватную помощь, врач ответила, что здесь медицина не стоит на месте.
«Мы разрабатываем все новые и новые подходы, методики, сейчас вышла 13-я версия клинических рекомендаций Минздрава. Мы находим эффективные методики, но при стечении такого ряда обстоятельств, как огромное количество заболевших, перегруженные койки и активное распространение вируса, никакие протоколы на существенное изменение летальности повлиять не могут, — сказала Лысенко. — Чем больше заболевших, тем больше умерших. Это логика любого процесса, связанного с инфекциями».
Ранее эпидемиолог член-корреспондент РАН, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также рассказал о факторах, которые влияют на увеличение смертности. Причину он также видит в распространении штамма «дельта», из-за которого ускоряется инфекционный процесс. В то же время, по его словам, влияет и недостаточный уровень вакцинации населения.