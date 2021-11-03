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18:56 (мск), источник: Forbes

Роспотребнадзор продлил антиковидный режим для школ до 2024 года

Роспотребнадзор продлил до 2024 года санитарные требования к образовательным учреждениям, введенные из-за коронавируса. Согласно им, в школах и детсадах запрещено проводить массовые мероприятия, а учащихся с признаками инфекции необходимо изолировать.

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Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарно-эпидемиологических правил для детских образовательных организаций до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Санитарные правила ведомство приняло в июне прошлого года сроком до 1 января 2021 года. В декабре их продлили на год.

Согласно им, в школах, детсадах, спортивных кружках и других образовательных и досуговых учреждениях для детей, в частности:

  • запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп;
  • расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы избежать скопления учащихся;
  • за каждым классом или группой должен быть закреплен отдельный кабинет, где проводятся занятия по всем предметам;
  • у детей и взрослых необходимо проверять температуру на входе;
  • детей с признаками инфекционных заболеваний нужно изолировать «до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей»;
  • все помещения необходимо дезинфицировать и проветривать.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице увеличилась смертность от коронавируса среди детей. «Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — отметил он.

Число заболевших COVID-19 детей в эту волну эпидемии в Москве значительно больше, чем в предыдущую, — практически в два-три раза, говорил мэр ранее.

За все время эпидемии в городе коронавирус диагностировали более чем у 190 000 детей — это примерно 10% от общего числа заболевших в городе (1,8 млн, по данным оперативного штаба на 29 октября), сообщил портал мэра Москвы mos.ru. Большинство из заболевших детей (65%) — школьники, многим из них от 14 до 17 лет.

В середине октября в десяти московских школах запустили экспресс-тестирование на COVID-19. Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова тогда сообщила, что за последний месяц выявлено в 2,5 раза больше случаев заражения, чем за месяц до этого, больше 280 детей школьного возраста были госпитализированы. Введение тестов на коронавирус, однако, вызвало недовольство родителей, заявивших, что использование экспресс-тестов вне лабораторных условий ставит под угрозу жизни учеников, их родственников и сотрудников школ.

Тимур Батыров

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