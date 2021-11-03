18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Детеныши тюленей, как и люди, способны менять тон голоса
Таким образом они привлекают внимание своей мамы и могут быть услышаны даже в очень шумных водах.
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Ученые из Нидерландов провели эксперимент с участием восьми детенышей морских тюленей в возрасте от одной до трех недель, которые временно жили в местном зооцентре Sealcentre Pieterburen. В ходе исследования специалисты включали малышам аудиозаписи Ваттового моря разной степени громкости и следили за их реакцией.
Оказалось, что детеныши тюленей начинали подстраивать свой голос под шум. Изначально ученые полагали, что малыши просто начнут увеличивать громкость вслед за шумом, но они, в свою очередь, начинали менять тон и частоту. Таким образом они могли без проблем привлечь внимание матери и остаться услышанными даже в очень громкой среде.
Специалисты отметили, что тюлени понижали высоту своего голоса, чтобы избежать шума в частотном диапазоне, а на это способны только животные с хорошим контролем над своей гортанью.
Исследователи говорят, что были очень удивлены такому неожиданному результату, ведь на изменение тона голоса не способны даже наши ближайшие живые родственники — шимпанзе после многих лет обучения. Понимание процессов того, как тюлени регулируют свой тон может помочь в изучении загадки человеческой речи, говорят ученые.
Екатерина Гура