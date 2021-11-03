Первые два региона ввели требование о QR-коде при посадке на самолет

С 23 ноября будут требоваться QR-коды при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также на часть междугородных маршрутов автобусов. Об этом в среду, 3 ноября, заявил глава региона Владимир Солодов в обращении к жителям.
Имеется в виду QR-код, полученный с использованием специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым подтверждается, что человек получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса. Проезд и перелет будут разрешены при предъявлении сертификата переболевшего (либо QR-кода, который это подтверждает), если с даты выздоровления прошло не больше полугода. В случае наличия противопоказаний к прививке необходимо предъявить справку, уточняет пресс-служба правительства Камчатского края.
«Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», — сказал Солодов.
Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Хабаровского края 3 ноября также решил с декабря ввести проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.
Темпы заболеваемости COVID-19 в регионе за последние четыре недели выросли в шесть раз — за неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 2759 случаев заболевания, отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
РБК направил запросы в Минтранс и Росавиацию о распространении требований по предъявлению QR-кодов на другие регионы, а также запросы в пресс-службы «Аэрофлота», S7, «Победы», «России» и «Уральских авиалиний».
В июне 2021 года Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность для пассажиров авторизоваться по сертификату о вакцинации против COVID-19. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова.
Кроме того, Минцифры сообщало, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта. Но до сих пор решение об этом не было принято.