Большинство россиян выступили против продления нерабочих дней

Меньше всего тех, кто хочет, чтобы длинные выходные продолжались, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%). Больше всего — в Волгограде и Омске (34 и 33% соответственно). В Москве продление нерабочих дней поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%.
Опрос проводился с 1 по 3 ноября, участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.
Объявить нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19 и сопутствующей смертности. Президент Владимир Путин поддержал ее. Он подписал указ об объявлении в стране на этот период нерабочих дней с сохранением заработной платы.
При этом местные власти могли объявлять нерабочие дни раньше или продлевать их на свое усмотрение. Так, в Москве они начались 28 октября. После 7 ноября столичные власти решили их не продлевать. В то же время, пять регионов накануне продлили нерабочие дни.
По последним данным, в России выявили больше 8,6 млн зараженных коронавирусом.