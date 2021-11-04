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10:22 (мск), источник: РБК

Большинство россиян выступили против продления нерабочих дней

Большинство россиян (52%) не хотят продления нерабочих дней. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, результаты есть у РБК. За их продление высказались 26% россиян. При этом молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней чуть чаще (29%).

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Источник: РИА "Новости"

Меньше всего тех, кто хочет, чтобы длинные выходные продолжались, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%). Больше всего — в Волгограде и Омске (34 и 33% соответственно). В Москве продление нерабочих дней поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%.

Опрос проводился с 1 по 3 ноября, участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.

Объявить нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19 и сопутствующей смертности. Президент Владимир Путин поддержал ее. Он подписал указ об объявлении в стране на этот период нерабочих дней с сохранением заработной платы.

При этом местные власти могли объявлять нерабочие дни раньше или продлевать их на свое усмотрение. Так, в Москве они начались 28 октября. После 7 ноября столичные власти решили их не продлевать. В то же время, пять регионов накануне продлили нерабочие дни.

По последним данным, в России выявили больше 8,6 млн зараженных коронавирусом.

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