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13:18 (мск), источник: Газета.Ру

Уровень защиты «ЭпиВакКороны» от COVID-19 сравнили с другими вакцинами

В научном центре «Вектор» заявили, что результаты клинических исследований первой и второй фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

«У всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки, что полностью соответствует рекомендованному Министерством здравоохранения полугодовому интервалу перед ревакцинацией», — рассказали в научном центре.

В «Векторе» отметили, что общие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией после применения «ЭпиВакКороны» по всем регионам России говорит о том, что этот препарат обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с другими российскими вакцинами от COVID-19.

Также в центре уточнили, что статистика заболеваемости среди граждан, вакцинированных в рамках гражданского оборота зарегистрированными в России вакцинами, ведется Министерством здравоохранения.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вакцины на «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» не будут выявляться тестом на определение поддельного сертификата о вакцинации, так как они производятся в небольшом количестве и мало применяются.

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