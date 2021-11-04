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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике найдено древнее каноэ майя

Ему больше тысячи лет.

Источник: Yucatán Peninsula Office of SAS-INAH

Погрузившись на дно сенота, мексиканские исследователи обнаружили удивительно хорошо сохранившееся каноэ майя.

Находка была сделана на археологическом участке под названием Сан-Андрес, недалеко от древнего города майя Чичен-Ица, сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH). Эта местность вдоль береговой линии полуострова Юкатан прячет немало чудес прямо под поверхностью — в пещерах и сенотах (провалах в карстовых рельефах, наполненных водой).

Каноэ длиной 1,6 метра было создано, по предварительным оценкам, в период с 830 по 950 год нашей эры. Более точную дату ученые получат после лабораторных анализов.

По словам исследователей, лодка могла использоваться для ритуалов и подношений богам. Но также ее могли использовать для доставки воды из сенота.

Фрагменты лодок коренного населения Северной и Южной Америк находили и раньше, но это каноэ — единственное из известных ученым, которое сохранилось в практически неповрежденном состоянии.

Ранее на территории участка Сан-Андрес выявили ряд других находок, в том числе останки, рисунки на стенах пещеры, каменную стелу, фрагменты разбитой керамики, древесный уголь и ритуальный нож.

Очевидно, Сан-Андрес был местом проведения церемоний майя, считают исследователи.

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Анна Лысенко

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