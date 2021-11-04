17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Создана 3D-реконструкция знаменитого форта пиктов в Шотландии
Впечатляющее оборонительное сооружение.
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Ученые из Абердинского университета воссоздали в цифровом виде форт Бургхед — оплот пиктов, населявших Шотландию в железном веке и раннем Средневековье.
Трехмерные изображения были созданы на основе археологических раскопок, в ходе которых ученые пытаются больше узнать о прошлом этой конфедерации кельтоязычных народов, сообщает пресс-служба университета.
В видеореконструкции показаны огромные оборонительные валы, которые в
Позже на месте форта появился небольшой шотландский город Бургхед. В XIX веке, когда его власти решили построить современную гавань, оборонительные сооружения пиктов были снесены. При этом было обнаружено более 30 пиктских резных камней, и несколько фрагментов раннехристианской скульптуры.
Начав раскопки в 2015 году, археологи из Абердинского университета не надеялись на многое, однако их работа позволила узнать, как выглядели форты пиктов.
Ранее французские археологи обнаружили затерянную древнюю столицу кельтов. Бесценные сокровища, экстравагантные украшения, оружие и части колесниц были найдены на территории укрепленного 3000-летнего городища бронзового века примерно в 130 км к северо-западу от Лиона.
Анна Лысенко
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