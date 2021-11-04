Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 ноябряНачало операции "Вихрь", победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создана 3D-реконструкция знаменитого форта пиктов в Шотландии

Впечатляющее оборонительное сооружение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые из Абердинского университета воссоздали в цифровом виде форт Бургхед — оплот пиктов, населявших Шотландию в железном веке и раннем Средневековье.

Трехмерные изображения были созданы на основе археологических раскопок, в ходе которых ученые пытаются больше узнать о прошлом этой конфедерации кельтоязычных народов, сообщает пресс-служба университета.

В видеореконструкции показаны огромные оборонительные валы, которые в VI—XI веках достигали восьми метров в толщину и шести метров в высоту, а также жилые дома внутри форта.

Позже на месте форта появился небольшой шотландский город Бургхед. В XIX веке, когда его власти решили построить современную гавань, оборонительные сооружения пиктов были снесены. При этом было обнаружено более 30 пиктских резных камней, и несколько фрагментов раннехристианской скульптуры.

Начав раскопки в 2015 году, археологи из Абердинского университета не надеялись на многое, однако их работа позволила узнать, как выглядели форты пиктов.

Ранее французские археологи обнаружили затерянную древнюю столицу кельтов. Бесценные сокровища, экстравагантные украшения, оружие и части колесниц были найдены на территории укрепленного 3000-летнего городища бронзового века примерно в 130 км к северо-западу от Лиона.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Анна Лысенко

Еще больше интересного об археологии

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь