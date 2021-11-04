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20:31 (мск), источник: РБК

В ВОЗ назвали условие для спасения жизней 188 тысяч европейцев от COVID-19

Темпы распространения коронавируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность, однако если 95% населения Европы будут использовать маски, удастся спасти 188 тыс. жизней. Об этом заявил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Источник: Reuters

«Надежные прогнозы показывают: если мы добьемся универсального использования масок на 95%, мы сможем спасти 188 тыс. жизней из полумиллиона, которые можем потерять до февраля 2022 года», — сказал он.

По его словам, число случаев COVID-19 в Европе приближается к рекордному уровню, а наиболее распространенный штамм в регионе — «дельта».

Он уточнил, что рост заболеваемости объясняется двумя причинами: недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер.

Клюге также указал, что к настоящему моменту в регионе сделан 1 млрд доз вакцин от COVID-19. «Страны Европейского региона находятся на разных этапах вакцинации. В среднем только 47% людей в Европейском регионе прошли полную серию вакцинации, в то время как в восьми странах охват превысил 70%, в двух этот показатель остается ниже 10%», — добавил он.

7 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19. Для этой программы требуется 11 млрд доз вакцин от коронавируса. По словам генсека ООН, к октябрю в мире произвели только 6,3 млрд доз препарата, при этом более половины населения не получили ни одной дозы вакцины.

В конце октября Гутерриш призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире. По его словам, для воплощения этой стратегии ВОЗ и ООН нуждаются во вложениях в размере $8 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что доступ к вакцинам от COVID-19 по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, и призывал ВОЗ ускорить процесс переквалификации новых вакцин и препаратов. Он также предложил поручить министерствам здравоохранения стран G20 скорее проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. В свою очередь Гебрейесус выразил признательность Путину относительно его инициативы.

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