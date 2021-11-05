02:01 (мск), источник: Известия
Кадровый голод: каких работников не хватает в России
В число самых востребованных профессий в стране попали курьеры, грузчики и строители.
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В России возник острый дефицит кадров на рынке труда из-за пандемии COVID-19. По данным экспертов, среди самых востребованных профессий в стране оказались курьеры, грузчики и строители. Работодатели бьются за кандидатов в этих сферах, стремясь предложить им максимально высокие зарплаты и комфортные условия труда. Подробности о причинах кадровой нехватки в России и о том, какие профессии сегодня самое время осваивать, выясняли «Известия».
Эксперты рассказали об остром дефиците кадров на рынке труда, возникшем во время пандемии коронавируса. Среди самых востребованных профессий оказались курьеры, грузчики и строители.
По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», прирост вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%, строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%.
В логистике, складах и закупках за последние два года вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле — на 98%, в промышленности — на 78%.
Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий в беседе с «Известиями» объяснил происходящее тем, что бизнес, переживший упадок во время пандемии, восстанавливается быстрее, чем соискательская активность. По данным отчета «Работа.ру» и СберИндекс, в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число вакансий выросло на 48%, а число резюме — всего на 3%.
— Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности, нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала, — говорит Корицкий.
Свою роль сыграло и снижение внутренней миграции во время пандемии, добавляет директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. По данным Росстата, в 2020 году число мигрантов, переселившихся в пределах России, сократилось на 520,4 тыс. человек, или на 12,9% по сравнению с предыдущим годом.
— Но ключевой фактор — эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20−24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 млн. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория — 25−29 лет — тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых активно нанимают компании, — отмечает собеседница «Известий».
По словам Корицкого, для того чтобы привлечь новые кадры, компаниям приходится улучшать условия труда: повышать заработную плату, вводить возможность выбора удаленного формата работы, компенсировать затраты на проезд и питание или предоставлять жилье для иногородних работников.
Как отмечает Владимир Корицкий, высокие показатели прироста новых вакансий в прошедшем квартале наблюдались среди специальностей для массового персонала: в сфере торговли (на 226%) и услуг (на 49%), а также в строительной (на 16%) и производственной (на 13%) отраслях. Среди работников в этих направлениях сократилось число мигрантов, что привело к дефициту сотрудников.
Также высокий спрос на специалистов был заметен в маркетинге (на 74%) и сфере IT (на 63%). Многие компании перешли к активной цифровизации всех рабочих процессов, что вызвало ажиотаж вокруг таких специалистов, а на рынке труда наблюдается большая конкуренция за такие кадры.
По данным сервиса hh.ru, острый дефицит кадров в России также наблюдается в банках, медицине, фармацевтике, туризме, гостинично-ресторанном бизнесе, продажах, автомобильном бизнесе, страховании и консультировании.
— Соотношение количества резюме, ищущих работу соискателей, к числу открытых вакансий составляет от 0,5 до 2 резюме на одну вакансию. Нормальным уровнем конкуренции за рабочее место на рынке труда считается соотношение 5−6 резюме на одну вакансию, когда у работодателя есть выбор между соискателями по уровню навыков, образованию, опыту и другим параметрам, — говорит Наталья Данина.
В свою очередь, основатель и управляющий сервисом временных исполнителей GigAnt Денис Решанов обращает внимание на сложную ситуацию в сфере линейного и неквалифицированного персонала: резкий спрос на доставку и, как следствие, курьеров во время пандемии стал причиной нехватки сотрудников в общепите и ритейле.
— Компании стали активно переманивать к себе людей, поднимая им уровень зарплаты, — в среднем курьер сегодня может получать от 50 до 100 тыс. рублей, — говорит собеседник «Известий». — Рост их зарплат сделал доходы линейного персонала просто неконкурентными. В частности, одной из наиболее дефицитных специальностей стали грузчики — мужчины, ранее занятые на этой работе, теперь могут зарабатывать больше курьерами при значительно меньшей нагрузке.
Потому, по мнению эксперта, рост зарплат для линейного персонала в пострадавших отраслях неизбежен. При этом бизнесу также придется серьезно подойти к системам мотивации и снижения «текучки» — то есть стоит ожидать большего распространения в компаниях корпоративных программ.
По данным сервиса по поиску работы SuperJob, одними из самых востребованных во время пандемии стали вакансии в сфере строительства: электромонтажники, производители строительно-монтажных/отделочных работ, электрогазосварщики, отделочники, маляры-штукатуры, а также инженеры ПТО, инженеры-сметчики, проектировщики, конструкторы и архитекторы.
— Уже по итогам первого полугодия мы наблюдали в строительной отрасли отъезд мигрантов, который спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты, — рассказывает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. — Заработные платы в строительстве за 6 месяцев 2021 года выросли на 9,8%, за год — на 15,8%, в каких-то отраслях прирост стал еще более значительным.
По ее словам, за год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%. За год количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7% — конкурс на вакансию снизился в 2,7 раза. Причем рынок труда в строительстве и раньше был на стороне соискателя: не хватало квалифицированных инженеров и рабочих.
— Также мы проанализировали динамику спроса и зарплатных предложений на рынке труда в сфере курьерской доставки и выяснили, что только за первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10% по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза. Больше всего количество вакансий по отношению к сентябрю выросло в Уфе (+37%) и Перми (+32%) — в этих регионах локдаун объявили на неделю раньше, с 23 октября, — рассказывает Голованова.
По ее словам, в период самоизоляции курьеры стали самыми востребованными сотрудниками — за год вакансий для них в Москве стало больше на 407%, за первые три недели октября по отношению к прошлому месяцу — на 18%. При этом средняя зарплата сотрудника доставки выросла на треть: среднее предложение для пешего курьера на полный день сегодня составляет 55 тыс. рублей, для водителя-курьера — 85 тыс. рублей, максимальное — 90 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно. Такие суммы зарабатывают те, кто ежедневно выполняет большое количество доставок.
В Санкт-Петербурге пеший курьер в среднем зарабатывает 45 тыс. рублей в месяц, «потолок» зарплатных предложений — 75 тыс. рублей. Курьер на личном авто в среднем получает 70 тыс. рублей в месяц, зарплатный максимум — 120 тыс. рублей.
При этом, как отмечает генеральный директор первого оператора последней мили «Чекбокс» Кирилл Евдаков, у курьеров изменился не только уровень зарплат, но и отношение к ним со стороны потребителей, для которых доставка в пандемию стала «абсолютно незаменимой». По данным эксперта, летом сотрудники доставки получали на 11% больше чаевых, чем обычно.
Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина выделяет пять профессий, спрос на которые точно не упадет в ближайшие десятилетия, а переобучиться можно без получения высшего образования. Это программист-разработчик, проджект-менеджер, копирайтер, веб-дизайнер и менеджер по продажам.
— Если вы по каким-то причинам думаете о смене профессии, самое время посмотреть в сторону IT, — советует Данина. — Спрос на айтишников стабильно растет: с 2010 по 2020 год число вакансий в сфере на HeadHunter увеличилось на 476%. Сегодня на сайте можно найти около 100 тыс. актуальных вакансий в IT и телекоме. И самые востребованные среди них — программисты (38% от всех вакансий в отрасли).
По утверждению эксперта, программисты — традиционные участники рейтингов HeadHunter с самыми высокими зарплатными предложениями. Фронтенд-разработчики (отрасль, которая подойдет новичкам) в среднем могут рассчитывать на оклад 150 тыс. рублей в Москве или 100 тыс. рублей в регионах.
— IT развивается так быстро, что заставляет постоянно учиться. Вы всегда сможете пойти в профессии дальше или изменить специализацию, ведь в программировании много направлений. Например, сменить технологию, перейти из разработки веб-приложений в мобильную разработку или в разработку игр и так далее. Научившись писать на одном языке программирования, гораздо проще освоить и другие направления разработки. Для развития доступно немало ресурсов: книги, курсы, видео, мероприятия, — говорит собеседница «Известий».
Профессия проджект-менеджера, по словам Даниной, требует определенных знаний, при этом работодатели готовы рассматривать кандидатов без специального образования — на стартовые позиции ассистентов или младших руководителей проектов. При этом люди могут работать в разных сферах — от издания книг до создания продуктов в нефтегазовом секторе, от SMM до IT.
— Основная обязанность проджект-менеджера — довести идею до реализации, используя выделенные для этого ресурсы. Для этого он составляет план работ, организует команду и выстраивает процесс так, чтобы он был выполнен в срок, — объясняет Данина, добавляя, что зарплаты таких специалистов начинаются от 70 тыс. рублей и достигают полумиллиона.
Работу в копирайтинге, рассказывает собеседница «Известий», можно назвать самой популярной интернет-профессией. Для того чтобы стать копирайтером, нужно уметь качественно писать тексты. У работников могут быть специализации по темам и направлениям: например, коммерческие статьи, статьи на корпоративных сайтах, посты в социальных сетях, сценарии для видеороликов или тексты для онлайн-сервисов. Зарплаты копирайтеров в среднем составляют от 30 до 50 тыс. рублей, максимальные предложения начинаются от 110 тыс. рублей.
Веб-дизайнеры, также вошедшие в «пятерку» востребованных профессий по версии Натальи Даниной, занимаются визуальной частью сайтов и мобильных приложений, интерфейсами цифровых сервисов, делают рекламные баннеры и лендинги. Они отвечают за стилистику, колористику, подбор графики и анимации.
— Работа творческая, но очень кропотливая. Для этой профессии надо знать основные принципы дизайна и владеть специальными компьютерными программами. Многие успешные дизайнеры не учились в профильных вузах, а закончили курсы или самостоятельно осваивали профессию по онлайн-урокам. Зарплаты в этой сфере составляют в основном от 45 до 70 тыс. рублей, но есть предложения и от 150 тыс. рублей, — говорит Данина.
Последняя профессия, которую назвала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, — менеджер по продажам. Это одна из самых массовых и востребованных позиций на рынке труда, также не требующая высшего образования.
— На первый взгляд профессия может показаться простой (по сравнению с программистом или веб-дизайнером), но это не так, — утверждает собеседница «Известий». — Флегматикам, интровертам и просто стеснительным людям успешными менеджерами стать сложно. Эта профессия предполагает большую энергичность и много общения, которое бывает стрессовым. Нужно держаться очень уверенно, чтобы отражать возражения потенциального клиента и гасить его раздражение.
Цифровой составляющей в этой профессии нет — обучаться сложным программам человеку не придется. Однако у менеджеров есть свои техники, необходимые для освоения, и продукт, в котором следует хорошо разбираться.
— Чем сложнее продукт и аудитория, для которой он предназначен (например, IT-решения для бизнеса), тем больше приходится погружаться. Зато и доход в таких случаях обычно выше. Зарплаты начинаются от 65 тыс. рублей, а максимальные — от 300 тыс. рублей, — резюмирует Наталья Данина.
По словам руководитель отдела подбора и адаптации персонала СДЭК Анны Тюляевой, сегодня во многих компаниях существуют программы обучения или корпоративный университет. С их помощью человек может освоить новую профессию — в СДЭК это может быть водитель-курьер или кладовщик.
— В нашем сегменте важно желание учиться, потому что постоянно появляются новые технологии (например, автоматизации) и программы. Сотрудники учатся ими пользоваться, чтобы быстрее освоить и использовать в работе, обеспечивая клиентам более качественный сервис, — говорит Тюляева.
По ее словам, в сфере доставки востребованы как курьеры и кладовщики, так и административный персонал: руководители складов, отдела доставки, логисты, специалисты по транспортным схемам. В СДЭК развивается международное направление, потому компания ищет специалистов со знанием иностранных языков — особенно английского и китайского, поскольку многие товары идут из Китая.
Коммерческий директор портала «Работа.ру» Владимир Корицкий отмечает, что пандемия вызвала ускорение диджитализации компаний, а вместе с этим и увеличение скорости развития сферы IT. Многие специалисты начали подстраиваться под новые реалии и совершенствовать свои навыки в программировании — это подтверждает и рост числа резюме в отрасли (на 72%). Всё более востребованными становятся профессии на стыке разных отраслей с IT, например, врач телемедицины.
— Можно заметить то, что рынок труда трансформируется. На смену привычному понятию профессии приходит портфель компетенций эксперта, который может быть применен в разных сферах деятельности. Основой таких навыков являются soft skills, например, креативность или умение вести переговоры, — говорит он.
В свою очередь, генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова предлагает начать поиск новой работы с того, чтобы понять, «к чему лежит душа и что умеет человек: печь пироги, читать и править тексты, красить стены или сидеть с пожилыми людьми или детьми».
— Цифровые кадровые платформы позволяют быстро найти себе применение и заказчика. Но если хочется попробовать что-то совсем новое, то хорошего сантехника, электрика, автослесаря сейчас не сыскать днем с огнем. Как, кстати, и квалифицированного разработчика на Go или React или копирайтера-продуктовика, — подсказывает эксперт.
Мария Фролова