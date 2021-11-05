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00:33 (мск), источник: Газета.Ру

Книгу для новой трилогии Бондианы впервые написала женщина

Первую книгу новой трилогии вселенной Джеймса Бонда впервые написала женщина — писательница Ким Шервуд, сообщает телеканал Sky News.

Источник: AP 2021

Новый роман, название которого пока неизвестно, появится на книжных прилавках в сентябре 2022 года, и его главным героем не будет «агент 007». По сюжету книги, Джеймс Бонд пропал без вести, и его начальнице М и секретарь Манипенни будут заняты поисками британского секретного агента.

Шервуд отметила, что для нее написать новый роман в рамках Бондианы — большая честь.

«Я мечтала написать о Джеймсе Бонде. Мечты редко сбываются, и я благодарна семье Флемингов за эту невероятную возможность», — заявила Шервуд.

Вселенную романов о британском разведчике, имеющем право на убийство, создал Ян Флеминг — писатель, журналист и бывший офицер военно-морской разведки Великобритании.

Новый роман написан под эгидой издательств HarperCollins и Ian Fleming Publications.

Данила Титоренко

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