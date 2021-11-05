00:33 (мск), источник: Газета.Ру
Книгу для новой трилогии Бондианы впервые написала женщина
Первую книгу новой трилогии вселенной Джеймса Бонда впервые написала женщина — писательница Ким Шервуд, сообщает телеканал Sky News.
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Новый роман, название которого пока неизвестно, появится на книжных прилавках в сентябре 2022 года, и его главным героем не будет «агент 007». По сюжету книги, Джеймс Бонд пропал без вести, и его начальнице М и секретарь Манипенни будут заняты поисками британского секретного агента.
Шервуд отметила, что для нее написать новый роман в рамках Бондианы — большая честь.
«Я мечтала написать о Джеймсе Бонде. Мечты редко сбываются, и я благодарна семье Флемингов за эту невероятную возможность», — заявила Шервуд.
Вселенную романов о британском разведчике, имеющем право на убийство, создал Ян Флеминг — писатель, журналист и бывший офицер военно-морской разведки Великобритании.
Новый роман написан под эгидой издательств HarperCollins и Ian Fleming Publications.
Данила Титоренко