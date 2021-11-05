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06:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые выявили вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген

Ученые из Оксфордского университета выявили ген, который увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Свою работу они опубликовали в журнале Nature Genetics.

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Источник: Reuters

Согласно данным исследователей, они обнаружили хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двукратным повышением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе. Отмечается, что неизученный ген LZTFL1, потенциально ответственный за появление такого риска, есть у 60 процентов людей южноазиатского происхождения и только 15 процентов европейцев.

Исследователи полагают, что обнаружение данного феномена может помочь объяснить избыточную смертность в некоторых районах Великобритании. При этом они добавляют, что нельзя рассматривать обнаруженный ген как единственную причину возможных проблем с дыхательной системой при коронавирусе.

Ранее сообщалось, что якутские ученые с помощью искусственного интеллекта научились выявлять поражение легких у пациентов с COVID-19, на диагностику с использованием компьютерной томографии уходит 15 секунд. Российские специалисты Sciberia представили методику, которая почти с 99-процентной точностью определяет степень поражения коронавирусом легких. Технология позволит снизить нагрузку на специалиста, нивелируя человеческую усталость: сейчас на расшифровку каждого КТ-исследования у врача уходит не менее 30−40 минут.

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