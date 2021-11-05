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10:18 (мск), источник: ТАСС

Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

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Источник: РИА "Новости"

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.

Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.

Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.

Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».

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