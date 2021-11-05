Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.
Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.
Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.
Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».