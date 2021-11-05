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10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Останкинской башне исполнилось 54 года: самые интересные факты

5 ноября свой день рождения отмечает Останкинская телебашня. В этот день в 1967 году знаменитое сооружение было торжественно сдано в эксплуатацию и начало транслировать первые эфиры. Мы собрали самые интересные факты о самом высоком сооружении России.

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Могла быть похожей на Эйфелеву башню

На месте Останкинской телебашни могла стоять конструкция, напоминающая Эйфелеву башню. Дело в том, что во всесоюзном конкурсе на лучший проект телебашни выиграл киевский проектный институт, который предложил ажурную стальную конструкцию наподобие знаменитого символа Парижа.

Архитекторы, которым предстояло воплотить сложнейший проект в жизнь, были озадачены. И тогда архитектор и ученый Николай Никитин предложил альтернативу — построить башню из бетона. Он придумал новую конструкцию всего за одну ночь. Ранее идею бетонной башни успешно опробовали в Штутгарте, поэтому неожиданное предложение одобрили.

Четвертая по высоте в мире

После завершения строительства Останкинская телебашня стала самым высоким сооружением в мире. Ее высота вместе с антенной составила 540,1 метра, а масса вместе с фундаментом — 51,4 тысячи тонн.

Позже башню в Москве смогли обойти по высоте только три аналогичных сооружения — башня Skytree в Токио, Canton Tower в Гуанчжоу и CN Tower в Торонто.

Гигантская метеостанция

На Останкинскую телебашню, кроме всего прочего, возложили задачу метеорологических наблюдений, разместив на ней метеорологические датчики. Система высотных метеорологических наблюдений была запущена в начале 1969 года.

Останкинская башня стала самой высокой среди построек, используемых для метеорологических наблюдений, и помогала исследовать атмосферу на высоте до 500 метров.

Смело противостоит стихиям

При сильном ветре Останкинская телебашня может раскачиваться на 10 метров, но способна выдержать и большие отклонения. В башню также регулярно попадают молнии — около 40−50 раз в год. Электрические разряды не носят ей существенного ущерба. Более того, башня служит главным московским громоотводом: сильное поле конструкции отталкивает электрический заряд, направляя его вниз.

Состязания на ступеньках

В Останкинской башне 3544 ступеньки, они регулярно становятся площадкой для спортивных состязаний. Спортсменам предлагают преодолеть расстояние в 1704 ступени, которые расположены на узкой винтовой лестнице. Рекорд скорости подъема составил 9 минут 51 секунду.

Самый высокий почтовый ящик

В 2019 году на Останкинской телебашне на высоте в 337 метров установили почтовый ящик. Посетителям башни предлагали отправить открытку родным или друзьям с высоты птичьего полета. Самый высокий почтовый ящик в стране был занесен в Книгу рекордов России.

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