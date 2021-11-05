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13:59 (мск), источник: РБК

В России с введением нерабочих дней коллективный иммунитет вырос до 48%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 48%, полностью вакцинировались больше 57 млн человек. Об этом сообщает оперативный штаб. В Москве коллективный иммунитет увеличился до 64,2%. Полностью привились более 5 млн жителей города.

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Источник: РИА "Новости"

Неделей раньше уровень коллективного иммунитета в России находился на уровне 46,8%, в Москве — на уровне 62,7%. Таким образом, за неделю общий иммунитет по стране и по столице вырос чуть более чем на 1%.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза. «Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась», — указал градоначальник. Он отметил, что статистика относительна, поскольку некоторые москвичи прививаются в других регионах, например в Подмосковье.

Опрошенные РБК специалисты ранее говорили, что для того, чтобы прервать распространение коронавируса, уровень коллективного иммунитета в России должен вырасти до уровня от 70 до 80%.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков и вовсе указал, что, возможно, уровень коллективного иммунитета должен достичь 90%. «Но он может быть и ниже, если иммунными будут работники организаций, активно контактирующие с людьми по роду своей деятельности», — пояснил эксперт.

По мнению специалистов, коллективный иммунитет в России еще не сформировался как из-за низких темпов вакцинации, так и из-за новых мутаций коронавируса. «Это не новость, а беда наша. Люди не хотят делать [прививку], болеют, в итоге вирус изменяется, и возникает все больше мутаций», — сказал иммунолог Михаил Костинов.

Стремясь стимулировать граждан вакцинироваться, правительство продлило до конца года федеральный розыгрыш призов среди привитых. Победители получают по 100 тыс. руб.

За последние сутки в стране выявили 40 735 новых заболевших. Общее число зараженных превышает 8,7 млн человек. Умерли за сутки 1 192 больных. Общее количество умерших перевалило за 244 тысяч.

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