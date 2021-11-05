13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Женеве продадут драгоценности великой княгини Марии Павловны
Они были чудом спасены из Владимирского дворца в 1917 году.
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10 ноября в Женеве аукционный дом Sotheby's выставит на продажу российские царские драгоценности, вывезенные контрабандой из страны во время революции 1917 года.
В частности, речь идет о большой овальной броши с сапфиром весом 26,8 карата и бриллиантами, а также подходящим к ней сережкам. Они принадлежали великой княгине Марии Павловне, тете последнего российского императора Николая II. Она оказалась одной из немногих членов императорской семьи, кому удалось вывезти свои драгоценности из России после революции.
Как известно, комплект был вывезен в Лондон при помощи британского дипломатического курьера Альберта Стопфорда. Переодевшись в рабочего, он вынес эти и другие драгоценности из тайника во Владимирском дворце в июле 1917 года. В числе спасенных им драгоценностей была и знаменитая Владимирская тиара, унаследованная дочерью Марии Павловны и затем проданная Виндзорам.
Брошь и серьги оцениваются в 280−480 тысяч швейцарских франков (22−37,6 млн рублей). Комплект продает европейская княжеская семья, которая купила его на аукционе в 2009 году, сообщил аукционный дом.
Анна Лысенко