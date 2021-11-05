Ученые нашли растение с сильным болеутоляющим эффектом

Листья небольшого дерева маталафи (Psychotria insularum), растущего в тропических лесах Самоа, имеют такое же сильное болеутоляющее действие, как таблетка ибупрофена, выяснили ученые из Научно-исследовательской организации Самоа.
Население Самоа издревле использовало маталафи для лечения воспаления, болей в теле и болезней, которые связывали со сверхъестественными силами. Листья растения измельчали и выдавливали сок, который потом втирали в кожу.
Современные врачи в стране скептически относятся к самоанской народной медицине. Ученый Сееи Молимау-Самасони, которая является представителем коренного народа Самоа, решила наконец поставить точку в вопросе болеутоляющих свойств маталафи.
«Вокруг этого растения было много суеверий, особенно в традиционной медицине, но я очень хотела узнать, смогу ли я дать научное обоснование традиционным лекарствам самоанского народа», — рассказала Молимау-Самасони The Guardian.
Молимау-Самасони работала с народными целителями над сбором маталафи (и других растений, используемых в фитотерапии), а затем провела химические и генетические анализы, чтобы изучить его лечебные свойства.
«Это было растение, к которому я относилась наиболее скептически, — рассказала Молимау-Самасони. — Но оказалось, что это мой самый действенный экстракт из всех».
Анализы показали, что сок маталафи содержит биологически активный компонент рутин, обладающий противовоспалительной активностью. Его действие сопоставимо с эффектом таких болеутоляющих, как ибупрофен.
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