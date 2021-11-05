Pfizer заявила о снижении числа госпитализаций и смертей после ее лекарства от COVID

В исследовании эффективности препарата, который не позволяет вирусу размножаться, приняли участие 1219 человек с подтвержденным коронавирусом. В группе, которая получала лекарство Pfizer, в течение 28 дней не было зарегистрировано ни одного случая смерти. В группе, которая получала плацебо, за этот период умерли 10 человек, указывает компания.
На момент начала исследования его участники уже пять дней испытывали легкие или умеренные симптомы COVID-19. Кроме того, у каждого из них было минимум одно заболевание, которое могло привести к тяжелому течению болезни. Участники испытаний принимали лекарство или плацебо перорально каждые 12 часов в течение пяти дней.
Pfizer планирует «как можно скорее» представить эти данные американскому регулятору — Управлению по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), чтобы получить одобрение на экстренное применение своего лекарства. На принятие решения по этому препарату у FDA может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев, отмечает AP.
Накануне, 4 ноября, Великобритания стала первой страной, которая разрешила лечить COVID-19 новым лекарством. Его разработали компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Средство получило торговое название Lagevrio. Британский регулятор отметил, что это первый одобренный препарат против COVID-19, который можно принимать на дому через рот, а не внутривенно.
Акции Pfizer на премаркете в США выросли почти на 11%, акции Merck теряли больше 9%.