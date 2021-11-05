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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции нашли головы статуй Афродиты и Диониса

Удивительная находка на западе Анатолии.

Афродита

При раскопках в античном городе Айзаной в Турции были обнаружены головы статуй Афродиты и Диониса, сообщает Университет Кютахья Думлупынар.

Айзаной был основан еще в бронзовом веке. В эллинистический период он являлся важным политическим и экономическим центром. В 133 г. до н.э. город стал частью римской провинции Фригия Пакатиана. До нашего времени в Айзаное сохранились храм Зевса, амфитеатр и руины продовольственного рынка — мацеллума.

Ранее при раскопках на территории Айзаноя археологи обнаружили фрагменты статуи Гигеи — древнегреческой богини здоровья.

Эта и последние две находки могут означать, что в регионе действовала мастерская высокого уровня по изготовлению скульптур. Они также свидетельствуют о том, что даже в римскую эпоху жители Айзаноя продолжали поклоняться греческим богам, говорят археологи.

Афродита
Дионис
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