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18:27 (мск), источник: ТАСС

У петербургского ТЮЗа отозвали QR-код за нарушение санитарных норм

Комментарием ТЮЗа ТАСС пока не располагает.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал отзыв QR-кода у Театра юного зрителя имени Брянцева из-за нарушения санитарных норм. Вопреки действующим ограничениям театр принимал организованные группы детей, сообщили на официальной странице комитета в «ВКонтакте».

Нарушения выявили при проверки 3 ноября. Чиновники уже подготовили обращение об отзыве у театра QR-кода, который подтверждает готовность организации работать в условиях коронавирусных ограничений.

«В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны», — сказано в сообщении.

Комментарием ТЮЗа ТАСС не располагает.

Действующее согласование на проведение спектаклей комитет отозвал до 28 ноября. Зрителей просят обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе. Отмечается, что возобновление работы театра будет возможно только «после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121-го постановления (документ регулирует коронавирусные ограничения в городе — прим. ТАСС)».

Согласно указанному постановлению, в Санкт-Петербурге все организации и индивидуальные предприниматели (вне зависимости от видов экономической деятельности) для продолжения работы в условиях пандемии должны принять и обеспечивать соблюдение стандарта безопасной деятельности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По итогам проверки им выдается уникальный QR-код, который подтверждает соответствие этим требованиям. В частности, к учреждениям культуры предъявляются специфические требования по заполняемости зала, рассадке зрителей с учетом социальной дистанции.

С 1 ноября в Петербурге введен запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки.

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