00:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыт диагноз госпитализированного президента Чехии
Член медицинского консилиума Павел Пафко раскрыл диагноз президента Чехии Милоша Земана, который был госпитализирован в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам медика, у главы государства цирроз печени, он страдает хроническим заболеванием. Ему в желудок введен зонд для кормления.
Накануне глава консилиума медиков рассказал, что Милош Земан в настоящее время не в состоянии полностью исполнять свои обязанности. Врачи отметили улучшение состояния здоровья главы государства, но считают, что ему лучше оставаться в больнице.
По утверждению парламентария, тот больше не может исполнять свои обязанности и нескоро реабилитируется после заболевания.
14 октября стало известно, что у Милоша Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшем из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября.
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