День мужчин: интересные факты о половине человечества

Соотношение полов в мире равно 1.018. То есть мужчин ненамного больше, чем женщин. В Китае, Южной Корее, Узбекистане, Таджикистане, Индии, Афганистане, Бахрейне, Алжире, ОАЭ, Турции и некоторых других странах количество мужского населения выше, чем женского.
Численность мужчин в России на 1 января 2021 года составила 67,8 млн человек (46,4%), а женщин — 78,3 млн человек (53,6%). На 1000 мужчин в нашей стране приходится 1154 женщины. Больше всего женщин проживает в Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Генетическое различие между мужчинами и женщинами
Человеческий геном содержит 20 тысяч (или немного больше) генов. Из них всего от 13 до 27 генов имеются только у мужчин и отсутствуют у женщин. Они расположены в Y-хромосоме и кодируют физические различия между мужчинами и женщинами.
Волосы у мужчин темнее, зубы больше, а кожа толще
Каждый парикмахер скажет, что волосы у мужчин немного темнее, чем у женщин. Это связано с более высоким уровнем меланина, который влияет на тон кожи, цвет волос и цвет глаз. Мужские зубы больше женских, но в этом нет ничего удивительного, ведь мужчины обычно крупнее женщин. Мужская кожа примерно на 25 процентов толще, чем женская. Это обусловлено действием тестостерона.
Мужчины лучше реагируют на угрозы
Женский мозг имеет более крупный гиппокамп и префронтальную кору, что делает женщин более внимательными к деталям. А вот мужской мозг имеет более крупное миндалевидное тело, что помогает мужчинам лучше реагировать на угрозы. Такое различие появилось в ходе эволюции, считают ученые.
Женщины нередко удивляются, замечая мужчин, спокойно разгуливающих в футболках в мороз. Остеопаты объясняют: мышечная масса у мужчин больше, поэтому температура тела в состоянии покоя у них немного ниже, чем у женщин, а значит, они не так легко мерзнут.
На репродуктивное здоровье мужчин влияет правильное питание
Масштабное исследование, проведенное клиниками репродуктивной медицины, показало, что мужчины, которые ели больше фруктов и овощей, особенно зеленые листовые овощи и бобовые, имели более высокую концентрацию сперматозоидов и лучшую их подвижность. Им проще было стать отцами.
19 ноября отмечают Международный мужской день. Его празднуют с подачи Тринидада и Тобаго в этой стране, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, США, Великобритании, Мальте и некоторых других странах.
День отца на Западе отмечают 19 июня. В России такой праздник впервые отметили 17 октября 2021 года. В нашей стране мужчин также традиционно чествуют и в День защитника Отечества 23 февраля. А 16 мая в мире неофициально отмечают Международный день мальчиков.
В мире немало национальных мужских праздников. Например, в Германии и Австрии 17 мая отмечают Vatertag. В этот день мужчины собираются на мальчишники: выезжают на пикники, заполняют окрестные бары, облачаются в необычные костюмы, устраивают соревнования, в общем, здорово проводят время. А в Исландии 19 января отмечают День мужа. Жены дарят своим мужьям небольшие подарки, а молодые пары стараются назначить свадьбу именно на этот день.
Во время загрузки произошла ошибка.