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11:45 (мск), источник: ТАСС

Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств. Порядок приема и перечень специальностей и вузов утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

«В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств», — говорится в сообщении правительства.

При этом отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Поступающим необходимо пройти творческие и профессиональные испытания и собеседование.

«Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Кроме того, отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые», — уточняется в сообщении.

Получить бесплатно второе высшее образование можно будет в 10 вузах: Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Российском институте театрального искусства — ГИТИС, Театральном институте имени Б. Щукина, Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, Школе-студии МХАТ.

Также в этом списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.

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