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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медоед-альбинос попал на камеру в ЮАР

Первый случай альбинизма у этого вида, зафиксированный учеными.

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Фотоловушка в южноафриканском заповеднике «Де-Хооп» сфотографировала редкого медоеда-альбиноса.

Медоеды, которых еще называют лысыми барсуками, принадлежат к семейству куньих. Они обитают в Африке и Азии от Ирана до Индии и, вопреки небольшому размеру, известны своей свирепостью и бесстрашием.

Работающие в заповеднике исследователи обнаружили неожиданное фото, когда изучали численность местных хищников, угрожающих колониям пингвинов, сообщает Earth Touch.

Обычные у медоедов морда и нижняя часть тела чёрного цвета, а спина и макушка покрыты серебристым мехом с белыми участками. Животное, снятое фотоловушкой, страдает альбинизмом, сообщили исследователи. Это наследственное генетическое заболевание, вызванное нехваткой пигмента меланина.

Медоедов-альбиносов замечали и раньше, но этот случай стал первым научно задокументированным.

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Медоед с обычным окрасом
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Анна Лысенко

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