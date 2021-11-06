13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медоед-альбинос попал на камеру в ЮАР
Первый случай альбинизма у этого вида, зафиксированный учеными.
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Фотоловушка в южноафриканском заповеднике «Де-Хооп» сфотографировала редкого медоеда-альбиноса.
Медоеды, которых еще называют лысыми барсуками, принадлежат к семейству куньих. Они обитают в Африке и Азии от Ирана до Индии и, вопреки небольшому размеру, известны своей свирепостью и бесстрашием.
Работающие в заповеднике исследователи обнаружили неожиданное фото, когда изучали численность местных хищников, угрожающих колониям пингвинов, сообщает Earth Touch.
Обычные у медоедов морда и нижняя часть тела чёрного цвета, а спина и макушка покрыты серебристым мехом с белыми участками. Животное, снятое фотоловушкой, страдает альбинизмом, сообщили исследователи. Это наследственное генетическое заболевание, вызванное нехваткой пигмента меланина.
Медоедов-альбиносов замечали и раньше, но этот случай стал первым научно задокументированным.
Анна Лысенко
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