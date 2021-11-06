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18:21 (мск), источник: РБК

Пассажиры пожаловались Голиковой на введение QR-кодов в транспорте

Введение QR-кодов для посадки в общественный транспорт не поможет справиться с распространением коронавируса. Эта мера только создаст проблемы для пассажиров и разорит транспортные компании. Об этом заявило Общероссийское объединение пассажиров, которое направило соответствующее письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Обращение главы ассоциации Ильи Зотова есть в распоряжении РБК.

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Источник: РИА "Новости"

«Все эти меры [введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, для покупки билета на самолет и т. д. ] не имеют обоснований и не позволят снизить темпы распространения коронавируса, но приведут к банкротству тысячи транспортных предприятий по стране. Это обстоятельство будет способствовать транспортному коллапсу российских городов и снижению транспортной доступности пассажиров», — говорится в письме.

Как считает объединение, проверка QR-кода требует дополнительных 20−30 секунд на каждого пассажира, что в часы пик может привести к блокировке работы общественного транспорта.

Кроме того, лишнее время, которое уходит при посадке пассажиров на каждой остановке, удлиняет маршрут и увеличивает расходы перевозчиков. По мнению авторов письма, введение системы кодов ставит перевозчиков на грань банкротства.

Объединение также отметило неравномерность введения QR-кодов в разных видах транспорта. «Вводить QR-код в городском транспорте, но не вводить его в пригородных поездах, поездах дальнего следования или в гражданской авиации выглядит нелогичной мерой», — говорится в обращении.

Ассоциация предложила другие меры, которые помогут справиться с распространением инфекции, в отличие от введения кодов в транспорте.

С точки зрения авторов письма, следует изменить график работы крупнейших предприятий городов.

Это позволит перераспределить пассажирские потоки во времени, в результате в общественном транспорте во время поездки на работу будет скапливаться меньше людей.

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Объединение пассажиров добавило, что в ряде российских регионов не хватает вакцин, поэтому запуск QR-кодов на транспорте в этих субъектах может поспособствовать распространению фиктивных справок о вакцинации, говорится в письме.

«Уважаемая Татьяна Алексеевна [Голикова], просим вас дать соответствующее поручение для разработки актуализированных мер снижения распространения коронавируса для транспортного комплекса для использования субъектами Российской Федерации, которые бы носили системный характер и их можно было бы выполнить, но при этом не привели к банкротству тысячи компаний в стране и способствовали защите наших пассажиров», — резюмировали авторы обращения.

Они отметили, что следует прописать необходимость применения QR-кодов и механизм их проверки.

Кроме того, объединение попросило привлечь к обсуждению представителей профильных общественных организаций и экспертов отрасли.

Авторы обращения указали, что остальные меры предосторожности в общественном транспорте оправданы и контроль за ними надо усилить.

В том числе нужно тщательнее проверять наличие масок у водителей, кондукторов и пассажиров, особенно в поездах дальнего следования.

«Если в городском транспорте средняя поездка пассажира занимает не более одного часа, то в поездах дальнего следования пассажир может находиться десятки часов, а инструменты контроля масочного режима или термометрия в плацкартных поездах не выдерживает никакой критики, так как все эти процедуры носят формальный признак», — говорится в обращении.

Объединение предложило предоставить скидку вакцинированным пассажирам на проезд в городском транспорте (компенсируя потери перевозчикам, но мотивируя пассажиров пройти вакцинацию) и открыть пункты вакцинации на вокзалах и в аэропортах.

РБК направил запрос в пресс-службы правительства и Минтранса, а также обратился за комментарием в аппарат Голиковой.

В начале ноября первые регионы ввели требование QR-кода при посадке на самолет. С 23 ноября они потребуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также на часть междугородных маршрутов автобусов. В Хабаровском крае с декабря ведут проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. С 7 ноября такие коды станут обязательными для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории региона.

В Татарстане с 20 ноября жители смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации.

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