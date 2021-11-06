Пассажиры пожаловались Голиковой на введение QR-кодов в транспорте

«Все эти меры [введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, для покупки билета на самолет и т. д. ] не имеют обоснований и не позволят снизить темпы распространения коронавируса, но приведут к банкротству тысячи транспортных предприятий по стране. Это обстоятельство будет способствовать транспортному коллапсу российских городов и снижению транспортной доступности пассажиров», — говорится в письме.
Как считает объединение, проверка QR-кода требует дополнительных 20−30 секунд на каждого пассажира, что в часы пик может привести к блокировке работы общественного транспорта.
Кроме того, лишнее время, которое уходит при посадке пассажиров на каждой остановке, удлиняет маршрут и увеличивает расходы перевозчиков. По мнению авторов письма, введение системы кодов ставит перевозчиков на грань банкротства.
Объединение также отметило неравномерность введения QR-кодов в разных видах транспорта. «Вводить QR-код в городском транспорте, но не вводить его в пригородных поездах, поездах дальнего следования или в гражданской авиации выглядит нелогичной мерой», — говорится в обращении.
Ассоциация предложила другие меры, которые помогут справиться с распространением инфекции, в отличие от введения кодов в транспорте.
С точки зрения авторов письма, следует изменить график работы крупнейших предприятий городов.
Это позволит перераспределить пассажирские потоки во времени, в результате в общественном транспорте во время поездки на работу будет скапливаться меньше людей.
Объединение пассажиров добавило, что в ряде российских регионов не хватает вакцин, поэтому запуск QR-кодов на транспорте в этих субъектах может поспособствовать распространению фиктивных справок о вакцинации, говорится в письме.
«Уважаемая Татьяна Алексеевна [Голикова], просим вас дать соответствующее поручение для разработки актуализированных мер снижения распространения коронавируса для транспортного комплекса для использования субъектами Российской Федерации, которые бы носили системный характер и их можно было бы выполнить, но при этом не привели к банкротству тысячи компаний в стране и способствовали защите наших пассажиров», — резюмировали авторы обращения.
Они отметили, что следует прописать необходимость применения QR-кодов и механизм их проверки.
Кроме того, объединение попросило привлечь к обсуждению представителей профильных общественных организаций и экспертов отрасли.
Авторы обращения указали, что остальные меры предосторожности в общественном транспорте оправданы и контроль за ними надо усилить.
В том числе нужно тщательнее проверять наличие масок у водителей, кондукторов и пассажиров, особенно в поездах дальнего следования.
«Если в городском транспорте средняя поездка пассажира занимает не более одного часа, то в поездах дальнего следования пассажир может находиться десятки часов, а инструменты контроля масочного режима или термометрия в плацкартных поездах не выдерживает никакой критики, так как все эти процедуры носят формальный признак», — говорится в обращении.
Объединение предложило предоставить скидку вакцинированным пассажирам на проезд в городском транспорте (компенсируя потери перевозчикам, но мотивируя пассажиров пройти вакцинацию) и открыть пункты вакцинации на вокзалах и в аэропортах.
РБК направил запрос в пресс-службы правительства и Минтранса, а также обратился за комментарием в аппарат Голиковой.
В начале ноября первые регионы ввели требование QR-кода при посадке на самолет. С 23 ноября они потребуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также на часть междугородных маршрутов автобусов. В Хабаровском крае с декабря ведут проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. С 7 ноября такие коды станут обязательными для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории региона.
В Татарстане с 20 ноября жители смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации.