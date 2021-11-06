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18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

Заболеваемость коронавирусом среди детей в России растет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязань. По его словам, на сегодняшний день в Рязанской области под наблюдением врачей находится более 3 тыс. детей, заболевших коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава отправиться в регионы, где наблюдается наиболее проблемная ситуация с заболеванием коронавирусом.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников в Рязанской области. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

По словам министра, для защиты несовершеннолетних была разработана вакцина на базе вакцины «Спутник V». Экспертиза препарата находится в завершающей стадии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о высокой детской смертности в российской столице. По словам градоначальника, показатели смертности выросли в два раза.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявлено 41 335 случаев заболеваний коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии достигло 8 755 930.

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