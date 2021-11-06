Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава отправиться в регионы, где наблюдается наиболее проблемная ситуация с заболеванием коронавирусом.
«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников в Рязанской области. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
По словам министра, для защиты несовершеннолетних была разработана вакцина на базе вакцины «Спутник V». Экспертиза препарата находится в завершающей стадии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о высокой детской смертности в российской столице. По словам градоначальника, показатели смертности выросли в два раза.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявлено 41 335 случаев заболеваний коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии достигло 8 755 930.