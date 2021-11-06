В РПЦ предложили ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов

«Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Илариона, подобные темпы смертности можно сравнить с общенациональной катастрофой, а никакой «революции» в связи с несоблюдением ограничений не произойдет.
С октября в России рекордными темпами растут смертность среди заболевших COVID-19 и заболеваемость. Последнее рекордное число умерших за сутки зарегистрировали 4 ноября — 1195 человек. За последние сутки в России умерли 1188 человек. Общее число умерших превысило 245 тыс.
Представитель РЦП считает, что режим QR-кодов оправдал себя в других странах и в российских регионах, где его ввели. Он добавил, что вакцинация не должна быть обязательной для всех.
Но люди, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться, либо должны оставаться дома, либо для них должен быть обговорен перечень мест, где они могут появляться, а где нет.
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков летом говорил, что Русская православная церковь выступает против введения QR-кодов для доступа в свои храмы.
«Вход в храм открыт для всех. Не существует причин, по которым человека было бы позволительно не пустить в храм. <…> Исключение может возникнуть только тогда, когда приходится защищать Дом Божий от поругания и святотатства», — пояснил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова в октябре предложила распространить на всю страну практику QR-кодов для доступа на отдельные объекты.