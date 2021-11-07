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07:45 (мск), источник: ТАСС

Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

ТАСС, 7 ноября. Один из основателей британской регги-группы UB40, бывший вокалист коллектива Теренс Уилсон умер в возрасте 64 лет. Об этом музыканты сообщили в субботу.

Источник: AFP 2021

«Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье», — говорится в публикации на официальной странице UB40 в Twitter.

По данным газеты The Guardian, с даты основания в 1978 году коллективу удалось продать 100 млн альбомов по всему миру. Более 50 раз их песни попадали в британские музыкальные чарты. К наиболее известным песням группы относятся кавер-версии на Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли и композицию Нила Даймонда Red Red Wine. Теренс Уилсон покинул группу в 2013 году.

Он продолжил музыкальную карьеру в составе коллектива Ali Campbell & Astro совместно с британским певцом Али Кемпбеллом, также являвшимся его бывшим коллегой по UB40.

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