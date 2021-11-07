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08:28 (мск), источник: ТАСС

Японскую певицу Аюми Хамасаки госпитализировали с анафилактическим шоком

По рекомендации врачей певица была вынуждена на неопределенное время приостановить участие в концертном туре.

Источник: AFP 2021

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Японская исполнительница поп-музыки Аюми Хамасаки была госпитализирована с анафилактическим шоком. Об этом в воскресенье говорится в опубликованном на сайте певицы сообщении.

Отмечается, что исполнительнице внезапно стало плохо в субботу в ходе подготовки к концерту в рамках тура по стране. Ее срочно в бессознательном состоянии госпитализировали. Врачи поставили диагноз анафилактический шок.

В настоящее время 43-летняя Хамасаки пришла в себя, ее жизни ничто не угрожает, однако по рекомендации врачей она вынуждена на неопределенное время приостановить участие в концертном туре. Певица поблагодарила своих фанатов за поддержку и принесла извинения за доставленные неудобства. В настоящее время не сообщается, что стало причиной анафилактического шока у певицы.

Аюми Хамасаки носит в Японии неофициальный титул «Императрица японской поп-музыки». С 1998 года, когда Хамасаки начала музыкальную карьеру, она записала 17 альбомов, более 55 синглов, а также несколько нестудийных альбомов.

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