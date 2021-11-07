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09:11 (мск), источник: ТАСС

Россияне назвали самые бесполезные покупки, сделанные в «черную пятницу»

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Больше половины россиян хотя бы раз приобретали товары по скидкам в «черную пятницу». При этом 31% участников опроса заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. Среди спонтанных и бесполезных покупок оказались вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Источник: РИА "Новости"

Согласно опросу, хотя бы раз на распродажах «черной пятницы» делали покупки 64% россиян. Остальные либо не верят, что так можно сэкономить, либо не имеют времени на поиск предложений, а еще часть — вовсе не слышали о таких акциях.

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Обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби, показал опрос. При этом каждый пятый опрошенный тратит на распродажах в «черную пятницу» 10−20 тыс. рублей, еще 29% — 5−10 тыс. рублей. От 1,5 до 5 тыс. рублей на распродажах готовы потратить около 22% респондентов, а 13% планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей.

«Опрошенные россияне назвали самые странные и бесполезные вещи, которые они купили в “черную пятницу”. В их число вошли — вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерица, шуба на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки. Нередко выяснялось, что вещи “со скидкой” стоили столько же, сколько и до “черной пятницы”, — рассказали в Райффайзенбанке.

Кроме того, 31% респондентов заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. При этом лишь 2,5% участников опроса считают бесполезными все покупки, сделанные в «черную пятницу».

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей и Краснодарского края.

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