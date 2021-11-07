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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за последние сутки коронавирусом заразились 39 165 человек, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Это на 5,25% меньше, чем накануне (41 335).

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Источник: Агентство «Москва»

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 4975 (1 861 624 с начала пандемии);
  • Московская область — 3297 (538 947);
  • Санкт-Петербург — 2551 (730 462);
  • Самарская область — 1695 (144 364);
  • Воронежская области — 796 (159 827).

За день умерли 1179 заболевших COVID-19. Это на 0,76% меньше, чем вчера (1188). За все время пандемии скончались 246 814 человек. Выздоровел 26 806 человек, всего — 7 561 978.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 96 (32 015 за все время);
  • Санкт-Петербург — 83 (24 467);
  • Московская область — 56 (9120);
  • Краснодарский край — 45 (7689);
  • Ставропольский край — по 44 (4295).

Ранее эксперты Минздрава внесли в список частых проявлений дерматологических синдромов коронавируса акродерматит. Его проявление описано в статье «Поражение кожи и ее придатков при COVID-19» в журнале «Московская медицина».

Акродерматит характеризуется проявлением на коже стоп и пальцев кистей зудящих папул красновато-пурпурного цвета, трансформирующихся в геморрагические пузыри с образованием бордово-черных корок.

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