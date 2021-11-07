В России выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом за сутки

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день умерли 1179 заболевших COVID-19. Это на 0,76% меньше, чем вчера (1188). За все время пандемии скончались 246 814 человек. Выздоровел 26 806 человек, всего — 7 561 978.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Ранее эксперты Минздрава внесли в список частых проявлений дерматологических синдромов коронавируса акродерматит. Его проявление описано в статье «Поражение кожи и ее придатков при COVID-19» в журнале «Московская медицина».
Акродерматит характеризуется проявлением на коже стоп и пальцев кистей зудящих папул красновато-пурпурного цвета, трансформирующихся в геморрагические пузыри с образованием бордово-черных корок.