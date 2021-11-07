17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, как правильно устанавливать дедлайн
Результаты их исследования оказались довольно неожиданными.
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Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии решили проверить, какие дедлайны наиболее эффективные.
Они провели исследование среди 1092 человек, в котором предложили участникам заполнить онлайн-опрос о благотворительных пожертвованиях, пообещав за это финансовое вознаграждение. Респондентов поделили на три группы. Первой предложили справиться за неделю, второй — за месяц, для третьей группы крайний срок не был указан.
Результаты оказались довольно неожиданными. Респонденты, у которых на выполнение задания был отведен целый месяц, справились хуже всего — ответы прислали только 5,53% человек. Лучше обстояло дело у тех, кто располагал сроком в неделю — опрос прошли 6,59% человек. Респонденты без дедлайна прислали больше всего ответов — 8,32%.
Для группы без дедлайна всплеск ответов пришелся на первые дни после того, как ее члены получили запрос. Две остальные группы присылали ответы незадолго до истечения указанного срока.
Ученые предполагают, что отсутствие дедлайна побуждает людей разобраться с задачей сразу, чтобы не было нужды постоянно напоминать себе о ней. А вот слишком отдаленный дедлайн заставляет людей расслабиться и на какое-то время забыть о полученном задании.
Анна Лысенко
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