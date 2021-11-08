Родом из КВН. Как сложились судьбы самых ярких выходцев из телеклуба?

Татьяна Лазарева и Михаил Шац
Они вместе играли в КВН в команде НГУ, где и начался их роман. С тех пор даже в этой командной игре веселых и находчивых Лазареву и Шаца воспринимали как отдельный дуэт. Они же сами сначала думали, что для них двоих это всего лишь мимолетный роман во время круиза по Черному морю. И действительно, после тех ни к чему не обязывающих легких отношений Татьяна решила пойти дальше, а Михаил… продолжал ждать ее расположения. За то время, что Татьяна вела вольную жизнь, она успела родить сына Степана. Правда, отец мальчика бросил Татьяну. У молодой мамы началась депрессия, тут-то и подставил ей плечо старинный друг — Михаил. Так роман закрутился по второму кругу, а затем перерос в брак, в котором сперва родилась дочка Соня, а через несколько лет появилась на свет дочка Тоня.
После КВН Татьяна Лазарева и Михаил Шац вместе работали на телевидении и стали самым знаменитым теледуэтом.
Казалось, что это один их самых крепких союзов на нашем ТВ. Но спустя время журналисты выяснили, что Татьяна и Михаил стали жить отдельно, Татьяна вместе с младшей дочерью переехала за границу, в испанскую Марбелью, а Михаил продолжил работать на телевидении в Москве. Помимо шоуменства Шац занялся еще и стендапом, про себя он говорит, что сегодня в России он самый возрастной стендап-комик. В этом году Татьяна Лазарева и Михаил Шац окончательно разошлись, в суде был оформлен развод.
Бывший участник команды КВН НГУ. Пушного в КВН называли человеком-оркестром, хотя на самом деле Александр учился на физика (и даже стал магистром радиофизики), а вот музыкальных школ не заканчивал. Себя он называет музыкантом-самоучкой. После КВН Пушной также подался на телевидение. Он был телеведущим множества программ, среди которых «Хорошие шутки», «Галилео», «Кто умнее пятиклассника?», «Мастер смеха» и др.
Сегодня Пушной ведет телепередачу «Умный дом», работает на радио и много времени отдает музыке, ездит на гастроли, выступает на рок-фестивалях, а свои выступления загружает на свой канал на Youtube. Александр счастливо женат уже более 20 лет, вместе с женой Татьяной они воспитывают троих сыновей.
«Бочарик» был одним из самых ярких участников команд КВН НГУ и СНГ. Он учился на кафедре теоретической кибернетики НГУ, но предпочитал в молодые годы отдавать все свое время Клубу Веселых и Находчивых.
После «выпуска» из КВН Бочаров, как и многие его друзья и коллеги, пошел на телевидение. Он стал знаменит на всю страну в образе Андрюши Звездунова — сынульки, который плохо соображает и учиться не хочет, — в сериале «33 квадратных метра». Также Бочаров активно участвовал в знаменитой «О. С. П. — студии». Бочаров вел различные телешоу, писал сценарии, шутки для других команд КВН, переводил и озвучивал фильмы и телепередачи. Бочаров и сам снимался в кино, в частности, его можно увидеть в нескольких сериях «Ералаша».
Мартиросян был капитаном команды КВН «Новые армяне». Тогда Гарик еще учился на невролога-психотерапевта. А сегодня многие знают его по «Comedy Club». Правда, мало кто знает, что Гарик не только участник клуба, но и его продюсер, который часто зарабатывает больше, чем именитые стендаперы. Так, в 2012 году Forbes назвал Мартиросяна одним из самых высокооплачиваемых шоуменов России. Он спродюсировал также знаменитый сериал «Наша Russia».
Гарик стал не только успешным продюсером, но и популярным телеведущим, с его участием выходили шоу «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Танцы со звездами». А ещё он сам собрал команду знатоков и в 2018 году участвовал вместе с ней в «Что? Где? Когда?».
По мнению многих, специфическая внешность Галустяна принесла ему 50% успеха во время игр в КВН. К слову, настоящее имя Галустяна вовсе не Миша, а Ншан, но он предпочитает не запутывать своих поклонников сложнопроизносимым сочетанием букв. В КВН Галустян начал играть еще в школьные годы, он был капитаном команды, которая стала чемпионом в Сочи и в Краснодарском крае. А уже во время учебы в вузе Михаил стал участником команды КВН «Утомленные солнцем» и её самым ярким игроком. Многим запомнился его образ девочки Гади, которая потерялась и просит дядю милиционера найти ее дом.
После КВН Михаил Галустян стал одним из самых высокооплачиваемых шоуменов. Сегодня у Михаила есть собственная кинокомпания и Федерация военно-тактических игр России. Также Михаил выступает в качестве певца под псевдонимом Super Жорик и входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия».
Мало кто знает, что солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не всегда рвал струны на рок-концертах. В биографии Вадима было время, когда он выходил на сцену Клуба Веселых и Находчивых и пел песню про КВН. Вадим учился в Уральском политехническом институте и принимал участие в команде КВН УПИ.
Вадим вместе с братом Глебом еще во время учебы в институте основал рок-группу «Агата Кристи», за эти десятилетия ставшую легендой русского рока. Правда, спустя время братья рассорились и даже собирались судиться друг с другом. Сегодня Вадим продолжает свою сольную музыкальную карьеру.
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