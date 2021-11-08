Эксперт Роспотребнадзора: симптомы COVID-19 чаще стали напоминать грипп и ОРВИ

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план», — сказала Пшеничная «РИА Новости».
По словам эксперта Роспотребнадзора, в 30−50% случаев «в дебюте болезни» встречается диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Пшеничная отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления. Она утверждает, что у части пациентов он обнаруживается в кишечнике спустя несколько месяцев после болезни.
В большинстве регионов России с 8 ноября завершился режим нерабочих дней. Локдаун продлили в нескольких регионах. За семь дней с 1 ноября в России выявили 281 305 случаев заражения — на 3,4% больше, чем за аналогичный предшествующий период. Однако в целом рост заболеваемости замедлился: с 25 по 31 октября он составил 9,3%, а неделей ранее — 14,6%.