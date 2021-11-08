В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса

Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Такой приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 г.
Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.