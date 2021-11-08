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08:41 (мск), источник: Ведомости

В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса

Сертификат о вакцинации от коронавируса и о перенесенном СOVID-19 нового образца начал действовать в России с 8 ноября. Сертификат выдается на год. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически.

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Источник: РИА "Новости"

Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Такой приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Сертификаты, оформленные до вступления в силу приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 г.

Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.

Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.

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