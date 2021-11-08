Нерабочие дни продлили в пяти российских регионах

Эти «каникулы» призваны снизить нагрузку на медицинские учреждения, также ожидается, что из-за уменьшения контактов между людьми пойдёт на спад заболеваемость COVID-19.
Действующие в этих регионах ограничения отменять не стали, сюда входят:
В двух регионах на время нерабочих дней наоборот ужесточили локдаун. В Новгородской области перестали продавать непродовольственные товары, закрыли кафе и рестораны, кинотеатры, предприятия сферы бытовых услуг, сауны, начали проводить экскурсии и массовые мероприятия с ограничениями. Также с 15 ноября в Новгородской области ходить в секции и кружки смогут только дети, чьи родители переболели коронавирусом или вакцинировались.
В Томской области власти потребовали перевести на удалёнку всех непривитых работников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания. С 8 ноября посетить кафе и рестораны, театры и кинотеатры можно только с QR-кодом или ПЦР-тестом. Школьные каникулы в области продлили до 14 ноября.
В регионах, где каникулы не продлили, также сохранятся действующие ограничения:
В Татарстане с 20 ноября введут QR-коды в общественном транспорте, а также приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет. Общественники считают, что мера лишь создаст дополнительные неудобства, а в долгосрочной перспективе приведёт к банкротству транспортных предприятий.
Согласно опросу, более половины россиян не хотели бы продления рабочих дней. За сохранение режима высказались лишь 26%.