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09:21 (мск), источник: Секрет Фирмы

Нерабочие дни продлили в пяти российских регионах

С 8 ноября режим нерабочих дней продлили в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. Это нужно, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом, заявили региональные власти. В целом по России нерабочие дни были объявлены с 30 октября по 7 ноября. В Москве, Петербурге и некоторых других регионах в это время действовал частичный локдаун.

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Источник: РИА "Новости"

Нерабочие дни продлили:

  • в Новгородской области — до 14 ноября;
  • в Томской области — до 14 ноября;
  • в Челябинской — до 12 ноября;
  • в Курской — до 12 ноября;
  • в Смоленской — до 10 ноября.

Эти «каникулы» призваны снизить нагрузку на медицинские учреждения, также ожидается, что из-за уменьшения контактов между людьми пойдёт на спад заболеваемость COVID-19.

Действующие в этих регионах ограничения отменять не стали, сюда входят:

  • QR-коды для доступа в учреждения сферы услуг;
  • работа кафе и рестораны только навынос;
  • закрытие торговых точек, которые не продают товары первой необходимости;
  • масочный режим; самоизоляция для пожилых граждан.

В двух регионах на время нерабочих дней наоборот ужесточили локдаун. В Новгородской области перестали продавать непродовольственные товары, закрыли кафе и рестораны, кинотеатры, предприятия сферы бытовых услуг, сауны, начали проводить экскурсии и массовые мероприятия с ограничениями. Также с 15 ноября в Новгородской области ходить в секции и кружки смогут только дети, чьи родители переболели коронавирусом или вакцинировались.

В Томской области власти потребовали перевести на удалёнку всех непривитых работников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания. С 8 ноября посетить кафе и рестораны, театры и кинотеатры можно только с QR-кодом или ПЦР-тестом. Школьные каникулы в области продлили до 14 ноября.

В регионах, где каникулы не продлили, также сохранятся действующие ограничения:

  • QR-коды для доступа в досуговые заведения и общественные учреждения (там, где это требование вводили);
  • обязательная самоизоляция для пожилых граждан;
  • вакцинация для работников ряда сфер.

В Татарстане с 20 ноября введут QR-коды в общественном транспорте, а также приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет. Общественники считают, что мера лишь создаст дополнительные неудобства, а в долгосрочной перспективе приведёт к банкротству транспортных предприятий.

Согласно опросу, более половины россиян не хотели бы продления рабочих дней. За сохранение режима высказались лишь 26%.

Мария Черкасова

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