Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Египте обнаружили гробницу главного казначея Рамзеса II В некрополе также были найдены могилы других высокопоставленных лиц, в том числе военачальника по имени Хор Мохиб
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
10:02 (мск), источник: Life.ru

В федеральном оперштабе назвали аннулирование QR-кодов сбоем программы

Федеральный оперативный штаб назвал «сбоем программы» аннулирование старых QR-кодов, которые россияне получили после вакцинации от ковида. Об этом сообщает E1.RU.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В оперштабе подтвердили изданию, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было, и сообщили, что, скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с аннулированием, советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на «Госуслугах» вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жалуются, что выданные ранее на год сертификаты теперь аннулированы.

Александра Вишнякова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дроны-убийцы: Что противопоставит Россия ударным беспилотникам в случае во
Советский скульптор и мистик предупреждал СССР о нападении Гитлера и зашиф
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь