В федеральном оперштабе назвали аннулирование QR-кодов сбоем программы

В оперштабе подтвердили изданию, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было, и сообщили, что, скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с аннулированием, советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.
Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на «Госуслугах» вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жалуются, что выданные ранее на год сертификаты теперь аннулированы.