Москва возвращается к привычному ритму

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Когда можно ожидать эффекта от прошедшего локдауна.

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Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Москве закончились нерабочие дни. Вновь начинают функционировать магазины, рестораны и кинотеатры, но для музеев и театров ограничения остаются. Посетить их можно только по QR-коду. В столице, по словам властей, ситуация стабилизировалась, но заболеваемость в регионах по-прежнему высока. Из-за этого власти Татарстана, например, ввели беспрецедентные ограничения на работу общественного транспорта. Когда можно ожидать эффекта от прошедшего локдауна? И будут ли власти ужесточать ограничения? Об этом — Даниил Бабкин.

Нерабочие дни закончились в большинстве российских регионов. Локдаун продлили только в пяти областях — Челябинской, Брянской, Курской, Новгородской и Томской областях, где рекорды заражений фиксировались всю последнюю неделю. Хотя в Крыму, например, заболеваемость неуклонно растет уже почти два месяца, но и там, и в Севастополе не просто не продлили нерабочие дни, но и даже разрешили заселяться в гостиницы без QR-кода.

В Москве же, по словам мэра Сергея Собянина, ситуация более-менее стабилизировалась. 7 ноября, например, заразились меньше 5 тыс. человек — последний раз столько было 13 октября. Но чтобы сдержать пандемию, меры должны быть жестче, считает главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

Главный фактор — это количество госпитализаций, занятость коек и реанимационных мест, число тяжелых пациентов. Что касается показателей, то в Москве система здравоохранения, хоть и с большим напряжением и трудом, но справляется. Я бы не переоценивал значимость нерабочих дней. Важно широкое внедрение QR-кодов в общественном транспорте, во всех учреждениях, магазинах. Это, с одной стороны, защитит от распространения пандемии, с другой — простимулирует население идти вакцинироваться.

С 8 ноября ограничения в Москве остаются для компаний — 30% сотрудников должны быть на удаленке — и для пожилых людей без QR-кода, которые должны соблюдать режим самоизоляции, а их социальные карты отключены. В Татарстане тем временем власти планируют запретить пользоваться транспортом не только пенсионерам, но и всем непривитым или непереболевшим. Теперь перевозчики опасаются разорения, говорит корреспондент «Ъ» в Казани Кирилл Антонов:

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«Вопросы возникают как у жителей Татарстана, так и у представителей бизнеса. Ассоциация транспортных предприятий уже выступила с заявлением о том, что они ждут постановления и разъяснений. Перевозчики считают, что проверка QR-кодов должна осуществляться сотрудниками полиции. Если их будет проверять хрупкая девушка-кондуктор, что она сможет сделать против людей с кулаками? Также перевозчики говорят о том, что пассажиропоток просто рухнет. Перевозчики просят властей помочь, чтобы предприятия не стали банкротами. На страницах в социальных сетях президента Татарстана Рустама Минниханова жители пишут в основном негативные комментарии».

Столичный бизнес возвращается к работе: ограничения остаются лишь для театров и музеев. Попасть туда можно будет только по QR-коду. Но система цифровых пропусков на другие сферы, кажется, не распространится, по крайней мере, на ресторанный рынок точно, говорит его омбудсмен Сергей Миронов: «Доставка в эти дни получила гиперприбыль. У некоторых заведений общепита, которые специализируются на пицце, суши, бургерах, была даже двойная выручка. Конечно, рестораны тоже попытались в локдаун работать на доставку, но ни у кого ничего не получилось. Я не знаю ни одного заведения, которое умудрилось заработать даже 20% от своего предыдущего оборота».

Но если в столице ситуация начала улучшаться, то в стране 6 ноября был зафиксирован новый рекорд заболеваемости. Впрочем, эксперты отмечают, что эффект от нерабочих дней, если он есть, проявится примерно через неделю.

Ульяна Миненкова

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